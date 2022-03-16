Смерть безпечного інтернету: по Росії вдарили чергові санкції

У Росії та Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL та TLS для вебсайтів – що це означає

Росія отримала чергові санкції / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Раніше санкції сприяли уповільненню інтернету в Росії, а тепер він стане ще й беззахисним.

З РФ більше не співпрацюють такі компанії, як GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Відсутність сертифікатів фактично означає смерть протоколу https у РФ.

Реклама

"Наявність сертифікатів означає, що ресурси надійно захищені і можна передавати свої персональні дані. Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати. Компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських та білоруських сайтів та оновлювати наявні. Тому вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть", – пояснив наслідки санкцій міністр Цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Раніше ми писали, що в Росії готуються до блокування YouTube: Роскомнагляд поставив ультиматум Google. На мешканців РФ чекає тотальна ізоляція.