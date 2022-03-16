В России возродят мессенджеры из прошлого века

В России идет импортозамещение полным ходом. Вместо ушедшего бизнеса россиянам предлагают отечественные продукты, но качество их – сомнительное

В России возродят мессенджеры из прошлого / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что в России создали аналог Instagram, попросту своровав идею сервиса. Также в РФ решили возродить мессенджеры ICQ и MyTeams.

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ICQ был создан еще в конце 90-х израильской компанией, а особой популярностью пользовался в середине 2000-х, пока его не вытеснили современные мессенджеры.

На волне популярности права на него выкупила американская компания AOL, а с 2010 мессенджер принадлежит VK. В 2020 году мессенджером пользовались менее 500 тысяч россиян.

Но сейчас в России идет тотальная блокировка зарубежных сервисов, выступающих против политики Кремля. Другие же компании сами уходят из РФ в знак протеста против войны в Украине.

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MyTeams станет базой для нового мессенджера от "Вконтакте". После ребрендинга его переименовали в VK Teams. Это будет альтернатива для корпоративных мессенджеров.

Ранее мы писали, что в Украине создали онлайн-игру для борьбы с Россией – можно атаковать врага, не выходя из дома.