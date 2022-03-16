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У Росії створили свій аналог Instagram: яка підробка на вигляд

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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16 березня, 08:55
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Популярна соцмережа Instagram більше не працює в Росії після блокування Роскомнагляду. Але в Росії вирішили "імпортозамістити" сервіс
В Росії створили аналог Instagram
В Росії створили аналог Instagram / Фото: Колаж: Сьогодні

За справу взявся "сукурсник" Павла Дурова, засновника "Вконтакте" та Telegram, якийсь Олександр Зобов. Його творіння повністю повторює дизайн Instagram. До речі, раніше Дуров потролив закриття Instagram.

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Інакше кажучи, він украв у Meta ідею сервісу, придумавши для своєї підробки патріотичну назву "Росграм".

На головній сторінці сервісу вказується, що він повністю запрацює 28 березня і буде доступний на Android та iOS. Першим користувачам пропонують "особливі привілеї".

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Нагадаємо, що Instagram не сам пішов з російського ринку – його заблокував Роскомнагляд після того, як Meta дозволила у своїх сервісах залишати заклики до насильства стосовно Путіна та Лукашенка.

Олександр Трикіша
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