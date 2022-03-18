У Росії заарештували рахунки Google на мільярд рублів

У Росії вирішили стягнути з Google мільярд рублів за "незаконне" видалення каналу в Youtube. Його засновником був бізнесмен із санкційного списку США

В Росії заблокували рахунки Google / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський телеканал Царгород похвалився, що за рішенням суду пристави заарештували рахунки Google. Суть позову – видалення каналу в Youtube. Канал Царгород-ТВ був видалений з відеохостингу ще 2020 року. До речі, зараз Youtube блокує російські канали по всьому світу.

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У Росії стверджували, що видалення каналу є незаконним і суперечить власним користувальницьким правилам компанії. Але насправді причина блокування каналу досить проста – засновник каналу Костянтин Малофєєв перебуває під санкціями США через тоді ще конфлікт на сході України.

Звичайно ж, російський суд став на бік каналу і визнав його правоту, присудивши Google неустойку в 100 тисяч рублів на день, та ще й з можливістю підвищення суми за певних обставин.

Google відмовився виконувати рішення російського суду та подав скаргу, але знову програв. Скаргу розглядав Арбітражний суд Московського округу. Наразі, на думку росіян, американці мають виплатити їм один мільярд рублів.