В России арестовали счета Google на миллиард рублей

В России решили взыскать с Google миллиард рублей за "незаконное" удаление канала в Youtube. Его учредителем был бизнесмен из санкционного списка США

В России заблокировали счета Google / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский телеканал Царьград похвастался, что по решению суда приставы арестовали счета Google. Суть иска – удаление канала в Youtube. Канал Царьград-ТВ был удален из видеохостинга еще в 2020 году. Кстати, сейчас Youtube блокирует российские каналы по всему миру.

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В России утверждали, что удаление канала является незаконным и противоречит собственным пользовательским правилам компании. Но на деле причина блокировки канала достаточно проста – учредитель канала Константин Малофеев находится под санкциями США из-за тогда еще конфликта на востоке Украины.

Конечно же, российский суд встал на сторону канала и признал его правоту, присудив Google неустойку в 100 тысяч рублей в день, да еще и с возможностью повышения сумы при некоторых обстоятельствах.

Google отказался выполнять решение российского суда и подал жалобу, но снова проиграл. Жалобу-то рассматривал Арбитражный суд Московского округа. На данный момент, по мнению россиян, американцы должны им выплатить один миллиард рублей.