Instagram буде попереджати про збої в соцмережі

Instagram тестує нову функцію, яка буде попереджати користувачів, коли у сервісу виникнуть серйозні технічні проблеми

Instagram тестує нову функцію / Фото: Instagram, REUTERS

У Instagram зробили висновки після недавнього глобального збою соціальної мережі. Тепер попередження буде відображатися як повідомлення в стрічці активності користувачів.

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"Ми не будемо відправляти повідомлення кожного разу, коли станеться збій, але, коли ми побачимо, що люди збиті з пантелику і шукають відповіді, ми визначимо, чи може щось подібне допомогти прояснити ситуацію", – говорять в компанії.

В даний час компанія тестує цю функцію в США і, можливо, пізніше розширить її у всьому світі.

Раніше ми писали, що Instagram буде попереджати підлітків про шкідливий контент. Facebook відреагував на звинувачення в ігноруванні впливу Instagram на психічне здоров'я підлітків. У компанії обіцяють виправити ситуацію.