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Instagram буде попереджати про збої в соцмережі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
12 жовтня, 14:08
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Instagram тестує нову функцію, яка буде попереджати користувачів, коли у сервісу виникнуть серйозні технічні проблеми
Instagram тестує нову функцію
Instagram тестує нову функцію / Фото: Instagram, REUTERS

У Instagram зробили висновки після недавнього глобального збою соціальної мережі. Тепер попередження буде відображатися як повідомлення в стрічці активності користувачів.

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"Ми не будемо відправляти повідомлення кожного разу, коли станеться збій, але, коли ми побачимо, що люди збиті з пантелику і шукають відповіді, ми визначимо, чи може щось подібне допомогти прояснити ситуацію", – говорять в компанії.

В даний час компанія тестує цю функцію в США і, можливо, пізніше розширить її у всьому світі.

Раніше ми писали, що Instagram буде попереджати підлітків про шкідливий контент. Facebook відреагував на звинувачення в ігноруванні впливу Instagram на психічне здоров'я підлітків. У компанії обіцяють виправити ситуацію.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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