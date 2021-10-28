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СЬОГОДНІ Техно

Компанія Facebook змінила назву на Meta — і її акції пішли вгору

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
28 жовтня, 21:34
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Нова назва діятиме з наступного четверга
Компанія провела ребрендинг, змінивши свою назву/Колаж: Сьогодні
Компанія провела ребрендинг, змінивши свою назву/Колаж: Сьогодні

Американська компанія Facebook оголосила про зміну своєї назви на Meta.

Про це повідомляє Facebook Connect.

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Зміна назви

Американська корпорація оголосила про ребрендинг у рамках вступної презентації на конференції Facebook Connect 2021, яка відбулася у четвер, 28 жовтня.

Meta продовжить працювати з сервісами Instagram і Facebook, проте паралельно з ними розвиватиме "метавсесвіт". Мета "метавсесвіту" полягає в об'єднанні людей новими способами у віртуальному світі, надавши їм можливість спілкуватися у вигляді аватарів.

Керівник компанії Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія хоче асоціюватися з "метавсесвітом", а не лише із соціальною мережею Facebook.

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"Зараз наш бренд надто тісно пов'язаний з одним продуктом. Але я сподіваюся, що згодом нас почнуть сприймати як компанію-творця "метавсесвіту", — повідомив Марк Цукерберг.

Зростання акцій

За інформацією ТАСС, акції компанії Facebook після зміни назви на Meta, зростають на 3% на тлі оголошення про перейменування компанії, свідчать дані торгів.

Перейменування Facebook – навіщо?

Такий грандіозний ребрендинг пов'язаний із прагненням технологічного гіганта бути відомим не лише у соціальних мережах.

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У компанії хочуть показати, що Facebook є лише одним із багатьох продуктів гіганта, куди входять також Instagram, WhatsApp, Oculus та інші. У липні Марк Цукерберг заявив, що Facebook — це віртуальний "метавсесвіт", всередині якого користувачі будуть жити, працювати і грати.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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