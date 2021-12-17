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У світі лише 31 екземпляр: у США знайшли футбольну рибу (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 04:21
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Самка має довжину приблизно 13 дюймів
Дослідники не розуміють, чому рибу викинуло на берег/Фото: Fox News, колаж: "Сьогодні"
Дослідники не розуміють, чому рибу викинуло на берег/Фото: Fox News, колаж: "Сьогодні"

У США на пляжі поблизу Сан-Дієго знайшли рідкісну футбольну рибу. Таких у світі лише 31 екземпляр.

Про це повідомляє Fox News.

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Хто знайшов рибу?

Футбольну рибу знайшов Бен Фрейбл — менеджер колекції морських хребетних у Scripps. Про свою знахідку чоловік поділився у соцмережі. Згодом Інститут океанографії Скріпса в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго підтвердив, що 10 грудня на пляжі Свамі, Каліфорнія, була знайдена футбольна риба, яка є дуже рідкісним видом у світі.

Всього у світі таких риб лише 31 екземпляр/Фото: Fox News
Всього у світі таких риб лише 31 екземпляр/Фото: Fox News

Як виглядає риба?

Самка має довжину приблизно 13 дюймів. Її вага — 5,5 фунтів. Рибі зробили рентген і відібрали зразки тканин для генетичного аналізу. За даними Інституту Скріпса, дослідники не мають жодних теорій, чому цю рибу викинуло на берег.

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Вага знайденоъ риби — 5,5 фунтів/Фото: Fox News
Вага знайденоъ риби — 5,5 фунтів/Фото: Fox News

Не перша знайдена рідкісна риба

Відомо, що ще одну футбольну рибу сфотографували біля Чорного пляжу, однак дослідники не знайшли її.

Окрім цього, протягом останніх тижнів у цьому районі була також виявлена інша глибоководна риба — риба-ланцет. Вона була завдовжки 4 фути, знайшли її на березі Ла-Хоя, яку також зібрали дослідники з Інституту Скріпса.

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