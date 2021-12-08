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Начебто вийшла з доісторичних часів: рідкісну рибу-канібала вбив мікропластик

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
8 грудня, 07:35
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Тіло риби-гермафродиту, яка харчується своїм виглядом, знайшли на березі в Сан-Дієго в США, і це перший екземпляр, який попався вченим із 1996 року
Загадкову рибу-канібала зможуть вивчити докладніше
Загадкову рибу-канібала зможуть вивчити докладніше / Фото: Wikipedia

Риба-ланцетник зазвичай живе між поверхнею океану та глибиною 1820 м. Але тепер дослідники зможуть вивчити її докладніше.

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Тварина завдовжки приблизно 1 метр було знайдено мертвим на березі в Сан-Дієго (Каліфорнія, США), пише The Science Times.

Про довгоносих ланцетників, які виростають до 2 м завдовжки, відомо дуже мало. Це перший екземпляр, який зможе зберегти з 1996 року, та 17-й – з 1947 року.

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Вивчивши вміст шлунка риби, вчені виявили, що вона з'їла велика кількість мікропластику.

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Ланцетник відомий своїми зяючими зубастими щелепами, величезними очима, вітрильним плавником та довгим слизьким тілом.

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Тому він виглядає так, ніби він прийшов із доісторичних часів. Але риба-ланцет цікава іншим: це канібал, що харчується своїм виглядом, іншими рибами та безхребетними.

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Також цей вид риб є гермафродітом. Вони мають як жіночі, так і чоловічі репродуктивні органи, які одночасно виробляють яйцеклітини та сперматозоїди.

Вчені поки не впевнені, чи можуть ланцетні риби розмножуватися самі по собі або їм все ж таки потрібні партнери. Неясно також, мандрують вони поодинці або зграями.

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Нагадаємо, раніше вчені заявили, що хімікати можуть впливати на кількість народжених хлопчиків та дівчаток.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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