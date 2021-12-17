Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина в Лиге наций - кто соперники 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Техно

В мире только 31 экземпляр: в США обнаружили футбольную рыбу (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
17 декабря, 04:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самка имеет длину примерно 13 дюймов
Исследователи не понимают, почему рыбу выбросило на берег/Фото: Fox News, коллаж: "Сегодня"
Исследователи не понимают, почему рыбу выбросило на берег/Фото: Fox News, коллаж: "Сегодня"

В США на пляже близ Сан-Диего нашли редкую футбольную рыбу. Таких в мире лишь 31 экземпляр.

Об этом сообщает Fox News.

Реклама

Кто нашел рыбу?

Футбольную рыбу нашел Бен Фрейбл — менеджер коллекции морских позвоночных в Scripps. О своей находке мужчина поделился в соцсети. Впоследствии Институт океанографии Скрипса в Калифорнийском университете в Сан-Диего подтвердил, что 10 декабря на пляже Свами, Калифорния, была найдена футбольная рыба, которая является очень редким видом в мире.

Всего в мире таких рыб лишь 31 экземпляр/Фото: Fox News
Всего в мире таких рыб лишь 31 экземпляр/Фото: Fox News

Как выглядит рыба?

Самка имеет длину примерно 13 дюймов. Ее вес — 5,5 фунтов. Рыбе сделали рентген и отобрали образцы тканей для генетического анализа. По данным Института Скрипса, исследователи не имеют никаких теорий, почему эту рыбу выбросило на берег.

Реклама

Вес найденной рыбы — 5,5 фунтов/Фото: Fox News
Вес найденной рыбы — 5,5 фунтов/Фото: Fox News

Не первая найденная редкая рыба

Известно, что еще одну футбольную рыбу сфотографировали возле Черного пляжа, однако исследователи не нашли ее.

Кроме этого, в течение последних недель в этом районе была также обнаружена другая глубоководная рыба — рыба-ланцет. Она была длиной 4 фута, нашли ее на берегу Ла-Хойя, которую также собрали исследователи из Института Скрипса.

Реклама

Читайте также

СШАрыбанаходки
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Владимир Козырь
Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять