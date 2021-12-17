В мире только 31 экземпляр: в США обнаружили футбольную рыбу (фото)

Самка имеет длину примерно 13 дюймов

Исследователи не понимают, почему рыбу выбросило на берег/Фото: Fox News, коллаж: "Сегодня"

В США на пляже близ Сан-Диего нашли редкую футбольную рыбу. Таких в мире лишь 31 экземпляр.

Об этом сообщает Fox News.

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Кто нашел рыбу?

Футбольную рыбу нашел Бен Фрейбл — менеджер коллекции морских позвоночных в Scripps. О своей находке мужчина поделился в соцсети. Впоследствии Институт океанографии Скрипса в Калифорнийском университете в Сан-Диего подтвердил, что 10 декабря на пляже Свами, Калифорния, была найдена футбольная рыба, которая является очень редким видом в мире.

Всего в мире таких рыб лишь 31 экземпляр/Фото: Fox News

Как выглядит рыба?

Самка имеет длину примерно 13 дюймов. Ее вес — 5,5 фунтов. Рыбе сделали рентген и отобрали образцы тканей для генетического анализа. По данным Института Скрипса, исследователи не имеют никаких теорий, почему эту рыбу выбросило на берег.

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Вес найденной рыбы — 5,5 фунтов/Фото: Fox News

Не первая найденная редкая рыба

Известно, что еще одну футбольную рыбу сфотографировали возле Черного пляжа, однако исследователи не нашли ее.

Кроме этого, в течение последних недель в этом районе была также обнаружена другая глубоководная рыба — рыба-ланцет. Она была длиной 4 фута, нашли ее на берегу Ла-Хойя, которую также собрали исследователи из Института Скрипса.

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