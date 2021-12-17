В мире только 31 экземпляр: в США обнаружили футбольную рыбу (фото)

В США на пляже близ Сан-Диего нашли редкую футбольную рыбу. Таких в мире лишь 31 экземпляр.
Об этом сообщает Fox News.
Кто нашел рыбу?
Футбольную рыбу нашел Бен Фрейбл — менеджер коллекции морских позвоночных в Scripps. О своей находке мужчина поделился в соцсети. Впоследствии Институт океанографии Скрипса в Калифорнийском университете в Сан-Диего подтвердил, что 10 декабря на пляже Свами, Калифорния, была найдена футбольная рыба, которая является очень редким видом в мире.
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Как выглядит рыба?
Самка имеет длину примерно 13 дюймов. Ее вес — 5,5 фунтов. Рыбе сделали рентген и отобрали образцы тканей для генетического анализа. По данным Института Скрипса, исследователи не имеют никаких теорий, почему эту рыбу выбросило на берег.
Не первая найденная редкая рыба
Известно, что еще одну футбольную рыбу сфотографировали возле Черного пляжа, однако исследователи не нашли ее.
Кроме этого, в течение последних недель в этом районе была также обнаружена другая глубоководная рыба — рыба-ланцет. Она была длиной 4 фута, нашли ее на берегу Ла-Хойя, которую также собрали исследователи из Института Скрипса.
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