Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон у Києві 📱 Дія.Summit Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Коли на місці Москви ще жаби квакали: у Хмельницькому знайшли давні артефакти

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 13:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У центрі міста знайшли фрагменти виробів із дерева, кераміки, скла та кістки. Артефакти відносять до VI-VIII століть
Стародавні артефакти віком від 1000 років передані музею
Стародавні артефакти віком від 1000 років передані музею

Унікальні знахідки виявили на вулиці Кам'янецькій, 11/1 під час обстеження ділянки, де велися земляні роботи під будівництво торговельно-офісного центру.

Читайте також: Українець майже 40 років підпирав сарай давнім мечем

Реклама

Їх знайшов 1 лютого 2022 відомий дослідник історії міста Хмельницького та Поділля Володимир Захар'єв, пише музей історії Хмельницького у Facebook.

Стародавня корчма

Ділянка розташована в одному з найдавніших кварталів міста, в районі вулиці Старогородської, неподалік собору Різдва Пресвятої Богородиці.

Реклама

Знахідки підштовхнули до висновку, що більше 1200 років тому там розташовувалася корчма. Про це говорять днища та стінки діжок та дерев'яна пробка від ємності для вина або квасу у стародавньому підвалі.

Реклама

У цей час Америка ще не була відкрита (XVI століття) і не існувало, наприклад, Москви (як мінімум до XI століття).

Очевидно, він використовувався як склад для алкогольної продукції. На це вказують також розбиті скляні келихи, чарки, штофи та чашки кави.

Підтвердженням став і смітник у дворі, де знайдено фрагменти скляних виробів, глиняний посуд і виварені кістки домашніх тварин і птиці.

Унікальні інструменти та посуд

Серед іншого археолог виявив унікальне гало – округлий скляний інструмент діаметром 9,8 см для розгладжування тонких тканин та мережива.

Предмет особливої гордості археолога – знайдені фрагменти керамічної ліпної посудини VI-VIII століття нашої ери зі слідами затирання травою.

Захар'єв передав артефакти музею, і незабаром вони будуть представлені для огляду мешканцями та гостями міста.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Коли на місці Москви ще жаби квакали: у Хмельницькому знайшли давні артефакти Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Як інженер, який запізнився на потяг, придумав часові пояси – історія дня за хвилину Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Як журналіст-письменник придумав Скруджа, Uriah Heep та Копперфільда – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43477.8

Binance Coin (BNB)

421.23

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

133.64

Theta (THETA)

3.3

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти