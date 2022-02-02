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Жахлива знахідка археологів: що робили з людськими останками 500 років тому

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 лютого, 12:45
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Археологи, що працюють уздовж південного узбережжя Перу, виявили близько 200 моторошних стволів, оздоблених людськими хребцями
Моторошна знахідка археологів була виявлена в Перу. Фото: Antiquity
Моторошна знахідка археологів була виявлена в Перу. Фото: Antiquity

Людські хребці на стовбурах виявили в долині Чинча в Перу. Аналіз показав, що вони були створені в період між 1450 та 1650 роками.

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Загалом по всій долині було виявлено 192 екземпляри, в яких використовувалися виключно хребці дорослих та молодих людей, повідомляє gizmodo.com.

Кожен ствол був прикрашений останками однієї людини. При цьому хребці були розташовані не в анатомічному порядку.

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Хребці на стовпах переважно знаходили у розграбованих гробницях. Є кілька припущень, навіщо їх могли використовувати:

  • Для перевезення останків мертвих у могили або спроба зібрати останки після пограбування могил
  • Вони могли служити трофеями чи символами статусу, влади чи певних людей
  • Могли виступати як брязкальце
  • За допомогою жахливого пристосування корінне населення могло відлякувати колоністів та мисливців за скарбами у могилах

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"Це відкриття розширює наше розуміння того, як корінні народи використовують ритуали для боротьби із завоюваннями. Наші результати показують, що хребці на стовпах є прямою відповіддю корінних народів на європейський колоніалізм", – розповів один з археологів.

Раніше ми писали, що археологи знайшли останки стародавнього предка українців. Українські археологи знайшли череп віком сім тисяч років у Мамай-горі над Дніпром – залишилося дізнатися його походження.

Олександр Трикіша
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