Жахлива знахідка археологів: що робили з людськими останками 500 років тому

Археологи, що працюють уздовж південного узбережжя Перу, виявили близько 200 моторошних стволів, оздоблених людськими хребцями

Моторошна знахідка археологів була виявлена в Перу. Фото: Antiquity

Людські хребці на стовбурах виявили в долині Чинча в Перу. Аналіз показав, що вони були створені в період між 1450 та 1650 роками.

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Загалом по всій долині було виявлено 192 екземпляри, в яких використовувалися виключно хребці дорослих та молодих людей, повідомляє gizmodo.com.

Кожен ствол був прикрашений останками однієї людини. При цьому хребці були розташовані не в анатомічному порядку.

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Хребці на стовпах переважно знаходили у розграбованих гробницях. Є кілька припущень, навіщо їх могли використовувати:

Для перевезення останків мертвих у могили або спроба зібрати останки після пограбування могил

Вони могли служити трофеями чи символами статусу, влади чи певних людей

Могли виступати як брязкальце

За допомогою жахливого пристосування корінне населення могло відлякувати колоністів та мисливців за скарбами у могилах

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"Це відкриття розширює наше розуміння того, як корінні народи використовують ритуали для боротьби із завоюваннями. Наші результати показують, що хребці на стовпах є прямою відповіддю корінних народів на європейський колоніалізм", – розповів один з археологів.

Раніше ми писали, що археологи знайшли останки стародавнього предка українців. Українські археологи знайшли череп віком сім тисяч років у Мамай-горі над Дніпром – залишилося дізнатися його походження.