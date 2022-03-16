У Європі зупиняють заводи Volkswagen та BMW через війну в Україні

Гіганти автопромисловості Volkswagen Group та BMW призупинили своє виробництво через дефіцит деталей з України. Через військову агресію Росії без автомобілів залишиться весь світ

Автогіганти зупиняють виробництво / Фото: REUTERS

Автопромисловість тільки почала відновлюватися від зростання цін на метали та енергоносії через пандемію коронавірусу, як її спіткало нове лихо – війна.

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Бойові дії в Україні порушили виробництво джгути дротів, яких у кожному автомобілі перебуває близько 5 кілометрів!

В результаті VW і BMW скоротили виробництво і тимчасово закрили деякі складальні лінії, тоді як Mercedes-Benz коректує графік роботи на своєму заводі в Зіндельфінгені, де виготовляються флагманський седан S-класу та електричний седан EQS.

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Преміальний бренд VW Group, Audi заявив, що вся група працює над тим, щоб знайти альтернативу українським комплектуючими.

Розглядаються варіанти зі Східної Європи, Північної Африки, Мексики та, можливо, Китаю. europe.autonews.com.