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СЬОГОДНІ Техно

У Європі зупиняють заводи Volkswagen та BMW через війну в Україні

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16 березня, 18:25
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Гіганти автопромисловості Volkswagen Group та BMW призупинили своє виробництво через дефіцит деталей з України. Через військову агресію Росії без автомобілів залишиться весь світ
Автогіганти зупиняють виробництво
Автогіганти зупиняють виробництво / Фото: REUTERS

Автопромисловість тільки почала відновлюватися від зростання цін на метали та енергоносії через пандемію коронавірусу, як її спіткало нове лихо – війна.

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Бойові дії в Україні порушили виробництво джгути дротів, яких у кожному автомобілі перебуває близько 5 кілометрів!

В результаті VW і BMW скоротили виробництво і тимчасово закрили деякі складальні лінії, тоді як Mercedes-Benz коректує графік роботи на своєму заводі в Зіндельфінгені, де виготовляються флагманський седан S-класу та електричний седан EQS.

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Преміальний бренд VW Group, Audi заявив, що вся група працює над тим, щоб знайти альтернативу українським комплектуючими.

Розглядаються варіанти зі Східної Європи, Північної Африки, Мексики та, можливо, Китаю. europe.autonews.com.

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Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
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