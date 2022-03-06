Залишаться навіть без "Жигулів": Росія зможе випускати лише дві моделі авто

З моменту вторгнення в Україну російська промисловість зазнає величезних збитків через західні санкції. А для російського автопрому відхід партнерів обернеться загибеллю

За вторгнення в Україну росіяни залишуться без авто / Фото: Колаж: Сьогодні

Про звільнення з Росії оголосили вже з десяток світових автобрендів. Але одна справа – відхід із країни дилера, а інша – виробничих потужностей.

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Французький техногігант Renault поки що офіційно не оголосив про відхід з РФ, але все до цього йде. А французам належить 67,6% акцій "Лада Авто Холдинг".

Що ж зможе робити АвтоВАЗ без французів? І тут на росіян чекають дуже погані новини, адже імпортозаміщення в цьому випадку провести не вдасться.

Як пише motor.ru, АвтоВАЗ зможе випускати без участі Renault лише дві моделі – класичну Niva Legend та її наступника Niva Travel. Решта автомобілів Lada забезпечуються комплектуючими через французький концерн.

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Джерело пояснює, що на випуск позашляховиків "Нива" санкції вплинути не зможуть, оскільки електроніки в обох моделях мало, а ту, що є, можна швидко замінити або демонтувати зовсім.

До речі, санкції вже сприяли зростанню вартості всього модельного ряду Lada щонайменше на 14 відсотків, а деякі моделі зросли в ціні на третину.

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А ще ми повідомляли, що запчастин залишилося на два тижні: як санкції знищать ринок б/у авто в РФ. Розповідаємо, що чекає на ринок уживаних авто в Росії і як це вплине на безпеку.