В Европе останавливают заводы Volkswagen и BMW из-за войны в Украине

Гиганты автопромышленности Volkswagen Group и BMW приостановили свое производство из-за дефицита деталей из Украины. Из-за военной агрессии России без автомобилей останется весь мир

Автогиганты сворачивают производство / Фото: REUTERS

Автопромышленность только начала восстанавливаться от роста цен на металлы и энергоносители из-за пандемии коронавируса, как ее настигла новая беда – война.

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Боевые действия в Украине нарушили производство жгутов проводов, которых в каждом автомобиле находится около 5 километров!

В результате VW и BMW сократили производство и временно закрыли некоторые сборочные линии, в то время как Mercedes-Benz корректирует график работы на своем заводе в Зиндельфингене, где производятся флагманский седан S-класса и электрический седан EQS.

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Премиальный бренд VW Group, Audi, заявил, что вся группа работает над тем, чтобы найти альтернативу украинским комплектующими

Рассматриваются варианты из Восточной Европы, Северной Африки, Мексики и, возможно, Китая, пишет europe.autonews.com.