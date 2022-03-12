Війна в Україні паралізує виробництво техніки у світі: у чому проблема

Це може призвести до того, що мільйони автомобілів не будуть вироблені цього року, не кажучи вже про дрібнішу техніку.
Криза чіпів у світі склалася через брак газу неону, який має вирішальне значення для виробництва напівпровідників. Росія та Україна були найбільшими експортерами неону, але виробництво зупинилося через війну, йдеться у статті Market Place.
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Компанії перестрахувалися, зробивши запаси неону на два-три місяці – це захід, який був запроваджений після вторгнення Росії в Україну у 2014 році.
Але експерти все одно стурбовані. Напівпровідниковий аналітик Ніна Тернер вважає, що компанії зменшують побоювання.
Є також ризик, що обстріли української території з боку Росії зруйнують об'єкти, що виробляють неон, що унеможливить продовження діяльності навіть після закінчення війни.
Представник української компанії з Одеси Лариса Бондаренко розповіла, що їм довелося зупинити виробництво декілька днів тому і неясно, коли воно відновиться.
"Існує високий ризик того, що порт буде зруйнований, тоді логістику буде складніше відновити", – додала вона.
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