Війна в Україні паралізує виробництво техніки у світі: у чому проблема

Якщо десь у світі ще думають, що їх не зачепить наслідки вторгнення Росії в Україну, то вони дуже помиляються, адже проблема з глобальним браком чіпів може ще більше посилитись

Нестача чіпів ускладниться через війну в Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Це може призвести до того, що мільйони автомобілів не будуть вироблені цього року, не кажучи вже про дрібнішу техніку.

Криза чіпів у світі склалася через брак газу неону, який має вирішальне значення для виробництва напівпровідників. Росія та Україна були найбільшими експортерами неону, але виробництво зупинилося через війну, йдеться у статті Market Place.

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Неон використовується у виробництві приблизно 90 відсотків чіпів.

Компанії перестрахувалися, зробивши запаси неону на два-три місяці – це захід, який був запроваджений після вторгнення Росії в Україну у 2014 році.

Але експерти все одно стурбовані. Напівпровідниковий аналітик Ніна Тернер вважає, що компанії зменшують побоювання.

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Є також ризик, що обстріли української території з боку Росії зруйнують об'єкти, що виробляють неон, що унеможливить продовження діяльності навіть після закінчення війни.

Представник української компанії з Одеси Лариса Бондаренко розповіла, що їм довелося зупинити виробництво декілька днів тому і неясно, коли воно відновиться.