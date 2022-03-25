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У Європі побоюються суперзброї Путіна, здатної знищити Україну за допомогою цунамі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 березня, 15:58
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Бліцкриг Путіна в Україні провалився, проте терорист у Кремлі не думає здаватися. У його руках залишається головний козир – ядерна зброя
Росія може знищити Україну за допомогою цунамі
Росія може знищити Україну за допомогою цунамі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Європі вважають, що Росія має ядерну суперзброю, яка може знищити міста за лічені хвилини, а путінська "машина судного дня" втопити Україну під 100-метровим цунамі.

Читайте також: Ядерна зима та кінець світу: чим обернеться для планети ядерний удар Путіна

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У 2018 році Путін представив підводний безпілотник-невидимку "Посейдон", здатний запускати ядерні боєголовки.

Підводний човен оснащений торпедами з ядерною боєголовкою потужністю 2 мегатонни, які, як кажуть, здатні викликати цунамі заввишки 100 метрів. Такої руйнації можна досягти, підірвавши ядерну боєголовку під водою неподалік морського узбережжя.

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"Вдало розташована ядерна зброя потужністю від 20 до 50 мегатонн біля морського узбережжя, безумовно, може звільнити достатньо енергії, щоб викликати величезне цунамі", – поділився думкою фізик Рекс Річардсон.

Наслідки цунамі. Фото: Pixabay

Торпеди, які можуть непомітно нестись по воді зі швидкістю 130 км/год, призначені для знищення військово-морських баз супротивника. Путін тоді хвалився, що субмарини "майже не вразливі" та несуть "масивне ядерне озброєння", пише express.co.uk. Щоправда, поки що немає жодної ознаки, що Росія провела успішне тестування зброї.

До речі, раніше ми писали, що у США помітили "літак судного дня". Для Джо Байдена підготували спеціальний борт на випадок ядерної війни.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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