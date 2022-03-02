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Ядерна загроза: у США помітили "літак судного дня"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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2 березня, 14:57
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На тлі погроз президента Росії Володимира Путіна про можливе використання ядерної зброї у США підготували спеціальний борт для керівництва країни
У США готують літак для Байдена на випадок ядерного удару
У США готують літак для Байдена на випадок ядерного удару / Фото: Getty Images

Стійкий до ядерних бомб "літак судного дня" ВПС США провів короткий навчальний політ.

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Літак судного дня – це модифікований Boeing 747, який отримав назву Boeing E-4B. Він злетів з бази ВПС США в Небрасці, потім здійснив 4,5-годинний політ у бік Чикаго і назад.

Під час цього короткого вильоту літак супроводжували кілька літаків раннього попередження, які використовувалися для відстеження балістичних ракет, пише livescience.com.

Літак судного дня. Фото: Wikipedia

E-4B є частиною парку так званих літаків Nightwatch, що обслуговуються збройними силами США з 1970-х років. Літак призначений для використання як мобільний командний штаб для вищого військового начальства у разі ядерної війни.

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На відміну від сучасних літаків, борт оснащений аналоговим обладнанням, а не сучасним цифровим, що дозволяє йому продовжувати роботу навіть за впливу електромагнітного імпульсу від ядерного вибуху.

Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Російський лідер привів сили ядерного стримування у стан підвищеної бойової готовності.

Олександр Трикіша
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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