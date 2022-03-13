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Ядерна зима і кінець світу: чим обернеться для планети ядерний удар Путіна

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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13 березня, 15:19
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Захід допомагає Україні зброєю, але не планує втручатися у війну. Його зупиняє загроза, що божевільний Володимир Путін може застосувати ядерну зброю. Чим це може обернутися для світу
Ядерна війна приведе до кінця світу
Ядерна війна приведе до кінця світу / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як путінський бліцкриг в Україну провалився, глава РФ наказав своїм генералам підготувати ядерну зброю.

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Скільки ядерних боєголовок у Росії

На думку експертів з політики в галузі ядерних озброєнь Ганса Крістенсена та Метта Корди, Росія наразі має на озброєнні близько 4477 одиниць ядерної зброї, налічується також близько 5977 "списаних" боєголовок, які очікують демонтажу.

З накопиченого розгорнуто приблизно 1588 стратегічних боєголовок:

  • 812 – на балістичних ракетах наземного базування
  • 576 – на балістичних ракетах підводних човнів
  • 200 – на базах важких бомбардувальників.

Приблизно ще 977 стратегічних боєголовок перебувають на зберіганні, є ще близько 1912 нестратегічних боєголовок.

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Тим часом США мають арсенал приблизно в 5500 ядерних боєголовок, з яких 3800 готові до швидкого розгортання.

Загалом вважається, що запаси двох країн становлять 90 відсотків світової ядерної зброї.

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Що буде, якщо Росія розгорне ядерну війну

Вчені змоделювали сценарій, за якого Росія завдала масованого удару по США та іншим західним країнам – це приблизно в 150 разів перевищуватиме потужність усіх бомб, підірваних під час Другої світової війни.

Внаслідок атаки загине 770 мільйонів людей, а ті, хто виживе, потраплять у "ядерну зиму", спровоковану викидом попелу та сажі в атмосферу. Блокування прямих сонячних променів призведе до глобального похолодання, неврожаю та голоду.

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Другий сценарій, менш негативний, враховує меншу кількість викидів попелу. Але навіть у цьому разі він заблокує 30-40% сонячного світла на Землі щонайменше на шість місяців, середня температура значно знизиться, а у Північній півкулі протягом багатьох місяців триматиметься мінусова температура.

А якщо буде "превентивний" удар

Багато експертів схиляються до того, що тотального ядерного конфлікту нам таки вдасться уникнути. Але можуть бути так звані атаки тактичної зброї.

В арсеналі США та Росії близько 30-40% такої зброї. Вона містить зброю повітряного і морського базування з дальністю дії, що не перевищує 650 км. Але навіть тактичне бомбардування спричинить катастрофічні руйнування, пише express.co.uk.

Нагадаємо, у Пентагоні відреагували на погрози президента РФ Володимира Путіна про ядерну зброю. Маніяк привів сили ядерного "стримування" у стан підвищеної бойової готовності.

Олександр Трикіша
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