Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

В Европе опасаются супероружия Путина, способного уничтожить Украину с помощью цунами

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 марта, 15:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Блицкриг Путина в Украине провалился, однако террорист в Кремле не думает сдаваться. В его руках остается главный козырь – ядерное оружие
Россия может уничтожить Украину с помощью цунами
Россия может уничтожить Украину с помощью цунами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе считают, что Россия обладает ядерным супероружием, которое может уничтожить города за считанные минуты, а путинская "машина судного дня" утопить Украину под 100-метровым цунами.

Читайте также: Ядерная зима и конец света: чем обернется для планеты ядерный удар Путина

Реклама

В 2018 году Путин представил подводный беспилотник-невидимку "Посейдон", способный запускать ядерные боеголовки.

Подводная лодка оснащена торпедами с ядерной боеголовкой мощностью 2 мегатонны, которые, как говорят, способны вызывать цунами высотой 100 метров. Такого разрушения можно добиться, взорвав ядерную боеголовку под водой недалеко от морского побережья.

Реклама

"Удачно расположенное ядерное оружие мощностью от 20 до 50 мегатонн у морского побережья, безусловно, может высвободить достаточно энергии, чтобы вызвать огромное цунами", – поделился мнением физик Рекс Ричардсон.

Последствия цунами. Фото: Pixabay

Торпеды, которые могут незаметно нестись по воде со скоростью 130 км/час, предназначены для уничтожения военно-морских баз противника. Путин тогда хвастался, что субмарины "почти неуязвимы" и несут "массивное ядерное вооружение", пишет express.co.uk. Правда, пока нет ни единого признака, что Россия провела успешное тестирование оружия.

Кстати, ранее мы писали, что в США заметили "самолет судного дня". Для Джо Байдена подготовили специальный борт на случай ядерной войны.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Кто еще
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Цифровое успокоительное
Уничтожай врага!
Управлять "Байрактаром"
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

44982.52

Binance Coin (BNB)

420.93

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

126.81

Theta (THETA)

3.29

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять