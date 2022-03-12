У Білорусі затримали редактора Wikipedia за поширення антиросійської інформації

Арешт відбувся після того, як особисту інформацію Бернштейна було опубліковано у провладному Telegram-каналі. Бернштейна звинувачують у "розповсюдженні фейкової антиросійської інформації".
Марк Бернштейн відомий у Білорусі як активіст та популяризатор розвитку вільної інтернет-енциклопедії Wikipedia.org. Він входить до топ-50 редакторів російської Wikipedia, пише news.zerkalo.io.
Раніше ми писали, що Роскомнагляд загрожує заблокувати Вікіпедію за статтю "Вторгнення Росії в Україну".
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