В Беларуси задержали редактора Wikipedia за распространение антироссийской информации

Арест произошел после того, как личная информация Бернштейна была опубликована в провластном Telegram-канале. Бернштейна обвиняют в "распространении фейковой антироссийской информации".
Марк Бернштейн известен в Беларуси как активист и популяризатор развития свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org. Он входит в топ-50 редакторов русской Wikipedia, пишет news.zerkalo.io.
Ранее мы писали, что Роскомнадзор угрожает заблокировать Википедию за статью "Вторжение России на Украину".
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