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Витік повітря на МКС: російський модуль "Зірка" можуть назавжди ізолювати

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 06:51
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NASA та "Роскосмос" працюють над усуненням витоку повітря в модулі "Зірка" на МКС, але в гіршому випадку його можуть ізолювати на постійній основі
Фахівці шукають витік на МКС у російському модулі
Фахівці шукають витік на МКС у російському модулі / Фото: NASA

За словами росіян, ситуація не є серйозною загрозою, проте повна ізоляція відсіку не виключається, повідомила директорка NASA з програми МКС Робін Гейтенс.

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Наразі фахівці продовжують роботу з пошуку витоку – він настільки маленький, що його складно виявити детекторами та ультразвуковими засобами діагностики, пише Інтерфакс.

Міжнародна космічна станція має достатній запас повітря, тому астронавтам поки нічого не загрожує, запевнила Гейтенс.

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Вперше про виявлення витоку повітря астронавти повідомили у серпні 2020 року. Тоді його вдалося локалізувати у перехідній камері модуля "Зірка".

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У жовтні 2020 року фахівці знайшли тріщину 4 см та закрили її тимчасовими засобами, що зменшило швидкість падіння тиску на МКС, але не усунуло витік.

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31 грудня 2021 року "Роскосмос" повідомив, що екіпаж МКС виявив останнє можливе місце витоку повітря на станції, і незабаром на станцію прибудуть нові засоби для ремонту.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на МКС запустили перший у світі археологічний проєкт.

РосіяNASAМКС
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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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