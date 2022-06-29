Влаштуєш паті – в бан навічно: Airbnb назавжди заборонили вечірки

Заборона вечірок – тепер офіційна політика Airbnb, популярної платформи для оренди житла по всьому світу. А порушники- гості будуть забанені або назавжди видалені з сайту

Airbnb назавжди заборонили проводити вечірки в апартаментах, що орендуються на їх сайті

Компанія з короткострокової оренди заявила, що Airbnb назавжди заборонила вечірки та заходи в орендованій на сайті нерухомості по всьому світу.

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Зараз компанія заявила, що офіційно закріпила заборону вечірок як свою політику. Коли Airbnb вперше запровадив заборону, компанія прагнула розправитися з вечірками через їхній "деструктивний характер" та через побоювання, що такі збори можуть поширювати вірус.

З того часу, за словами компанії, заборона була позитивно сприйнята громадськими лідерами та виборними посадовими особами. Тепер гості, які порушують правила, можуть зіткнутися з наслідками, а саме – призупинення їх облікових записів Airbnb або повне видалення з платформи .

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У 2021 році за порушення заборони та проведення вечірок було відсторонено понад 6600 гостей. Airbnb також надає господарям нерухомості 1 мільйон доларів як захист від збитків та 1 мільйон доларів у вигляді страхування відповідальності.

AirBnB тепер банить тих гостей, хто зніме житло та влаштує там вечірку, аж до видалення з платформи назавжди

У травні Airbnb провела "капітальний ремонт" своєї платформи, зокрема додала категорії у верхній частині сторінки, щоб допомогти гостям знаходити оголошення в залежності від того, який досвід вони шукають, а не за місцем призначення. Тепер гості можуть обирати з десятків категорій, таких як узбережжя озера, будинки на деревах, сільська місцевість, тропіки, пустеля та виноградники.

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Також на сайті додано можливість для гостей ділити перебування між кількома об'єктами протягом їх поїздок та додаткові функції, такі як 24-годинна лінія безпеки, а також захист бронювання та гарантії реєстрації.

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