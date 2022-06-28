iPhonе – ювілейні 15: чим яблучний гаджет від Apple здивує у майбутньому

Смартфону Apple виповнюється 15 років. Експерти кажуть, що його майбутнє – у лідарному датчику виявлення світла та визначення дальності, а також штучному інтелекті

iPhone виповнюється 15: лідар, доповнена реальність та штучний інтелект відіграють важливу роль у майбутніх смартфонах Apple

Смартфону Apple виповнюється 15 років: експерти кажуть, що такі технології, як лідар, доповнена реальність та штучний інтелект, відіграватимуть важливу роль в майбутніх iPhone.

Також раніше ми писали, що Samsung, Google та Motorola випустять розкладні смартфони. Лідар чи виявлення світла та визначення дальності, – це лише один приклад того, як технологія всередині iPhone розвивалася протягом останніх 15 років.

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Коли 29 червня 2007 року був випущений перший iPhone, він мав 3,5-дюймовий екран, який за сьогоднішніми мірками вважається крихітним, і одна двомегапіксельна камера. Тепер найскладніші телефони Apple оснащені потрійними задніми камерами, які достатньо просунуті, щоб знімати фільми.

Також "яблучні" телефони тепер забезпечені датчиками, які допомагають людям орієнтуватися у світі, та потужними чіпами з мільярдами транзисторів. У короткостроковій перспективі ми, ймовірно, побачимо поступові покращення, такі як більш якісні камери та гігантські дисплеї.

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Але протягом наступного десятиліття iPhone може перетворитися також на центр для смарт-окулярів та інших пристроїв. AirPods, Apple Watch та автомобілі з підтримкою CarPlay можуть бути лише початком. Очікується, що основні елементи iPhone, такі як його дисплей та системи заряджання, також отримають значний імпульс.

Лідар у гаджетах Apple, у тому числі і iPhone, використовується як функція виявлення людей

Незважаючи на те, що гарнітура Apple функціонуватиме як автономний пристрій, програми та служби, які вона запускає, швидше за все, відбуватимуться з iPhone. Apple досягла значного прогресу в цьому напрямку за останній рік, впровадивши нові функції, такі як цифрові ідентифікатори для Apple Wallet та Tap to Pay.

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Це перетворює iPhone на безконтактний платіжний термінал для продавців без додаткового обладнання. Apple також щойно анонсувала Apple Pay Later, яка дозволяє користувачам Apple Pay розділити покупку на чотири рівні платежі протягом шести тижнів.

Також раніше ми писали, що віртуальний помічник Alexa зможе імітувати голоси померлих.