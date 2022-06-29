Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
Саммит НАТО в Мадриде Саммит НАТО в Мадриде ⚠ Угроза из Беларуси ⚡ Удар по ТЦ в Кременчуге Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Техно

Устроишь пати – в бан навечно: Airbnb навсегда запретили вечеринки

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 июня, 09:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Запрет вечеринок – теперь официальная политика Airbnb, популярной платформы для аренды жилья по всему миру. А нарушающие правила гости будут забанены или навсегда удалены с сайта
Airbnb навсегда запретили проводить вечеринки в арендуемых на их сайте апартаментах
Airbnb навсегда запретили проводить вечеринки в арендуемых на их сайте апартаментах / Фото: cnet.com, freepik.com

Компания по краткосрочной аренде заявила, что Airbnb навсегда запретила вечеринки и мероприятия в арендуемой на сайте недвижимостипо всему миру.

Также ранее мы писали, чем "яблочный" гаджет от Apple удивит в будущем. Первоначально запрет на вечеринки был введен в августе 2020 года в ответ на опасения общественного здравоохранения, связанные с пандемией COVID-19.

Реклама

Сейчас же компания заявила, что официально закрепила запрет вечеринок в качестве своей политики. Когда Airbnb впервые ввел запрет, компания стремилась расправиться с вечеринками из-за их "деструктивного характера" и из-за опасений, что такие собрания могут распространять вирус.

С тех пор, по словам компании, запрет был положительно воспринят общественными лидерами и выборными должностными лицами. Теперь гости, нарушающие правила, могут столкнуться с последствиями, а именно – приостановка их учетных записей Airbnb или полное удаление с платформы.

Реклама

В 2021 году за нарушение запрета и проведение вечеринок было отстранено более 6600 гостей. Airbnb также предоставляет хозяевам недвижимости 1 миллион долларов в качестве защиты от ущерба и 1 миллион долларов в виде страхования ответственности.

AirBnB теперь будет банить тех гостей, кто снимет жилье и устроит там вечеринку, вплоть до удаления с платформы навсегда
AirBnB теперь будет банить тех гостей, кто снимет жилье и устроит там вечеринку, вплоть до удаления с платформы навсегда

В мае Airbnb провела "капитальный ремонт" своей платформы, в том числе добавила категории в верхней части страницы, чтобы помочь гостям находить объявления в зависимости от того, какой опыт они ищут, а не по месту назначения. Теперь гости могут выбирать из десятков категорий, таких как побережье озера, дома на деревьях, сельская местность, тропики, пустыня и виноградники.

Реклама

Также на сайте добавлена возможность для гостей делить пребывание между несколькими объектами в течение их поездок и дополнительные функции, такие как 24-часовая линия безопасности, а также защита бронирования и гарантии регистрации.

Напомним, что также мы писали что Samsung, Google и Motorola выпустят раскладные смартфоны.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Наука и техника

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Больше новостей
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Как родилась "Рука Бога": самый известный гол в карьере Диего Марадоны (видео) Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Устроишь пати – в бан навечно: Airbnb навсегда запретили вечеринки Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Полезные приложения во время войны
Для вашего смартфона

Дія. Помимо цифровых документов, приложение позволяет удаленно оформить помощь переселенцам

Telegram. Мессенджер превратился в главный источник новостей, а различные боты позволяют сообщать о перемещении оккупанта

Воздушная тревога. Приложение сообщает о воздушной тревоге в выбранном вами городе или области. Работает даже в беззвучном режиме

TacticMedAid. Справочник по медицинской помощи при ранениях, как для гражданских, так и военных. Для использования методов не нужно иметь специального образования

Первая помощь. Еще одно приложение по оказанию первой медицинской помощи, предоставленное Национальным обществом Красного Креста

1 /2
Скачать
Первое солнечное затмение-2022
Как это было

В ночь с 30 апреля на 1 мая прошло первое в 2020 году солнечное затмение

Солнечное затмение происходит, когда Луна становится в одну линию между Солнцем и Землей

Но из-за особенной траектории Луна не полностью закрыла Солнце, придав ему форму полумесяца

Затмение могли наблюдать только в Антарктиде, Южной Америке, и в Тихом и Атлантическом океанах

Следующее солнечное затмение произойдет 25 октября. Тогда его можно будет увидеть в Европе

1 /2
WAR GAMES
Игры о войне в Украине
Играть
Они ушли из России
Крупнейшие технологические компании
1
Apple Apple
$2.706 T
2
Microsoft Microsoft
$2.096 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.617 T
4
Amazon Amazon
$1.501 T
5
Tesla Tesla
$1.047 T
Кто еще
Как безопасно использовать смартфон в оккупации
9 советов

Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

1 /2
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20169.45

Binance Coin (BNB)

220.49

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

52.4

Theta (THETA)

1.25

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять