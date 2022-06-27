"Розкладачки" знову в тренді – Samsung, Google та Motorola випустять розкладні смартфони

Нові складні моделі телефонів від Samsung, Google та Motorola нібито перебувають у розробці. Вже наступного року "розкладачки" -телефони, а також розкладні планшети чекають на продаж

Samsung, Motorola та Google представлять нові гнучкі конструкції смартфонів

Поточний 2022 рік обіцяє стати ще одним знаменним роком для складних телефонів : Очікується, що Samsung, Motorola та Google представлять нові гнучкі конструкції смартфонів.

Також ми писали, що Facebook видалятиме фейкові відгуки на бізнес-акаунтах. З чуток, складні телефони Samsung можуть з'явитися в найближчі місяці, якщо компанія слідуватиме своєму попередньому зразку. Якщо Samsung планує випустити складну модель у новому стилі, у неї, безумовно, є з чого вибрати.

Реклама

Корейський технологічний гігант продемонстрував кілька нових концепцій на виставці CES 2022 у січні, у тому числі телефони з потрійним складним екраном та висувним дисплеєм. Samsung не повідомили, що планує найближчим часом запустити новий тип складних пристроїв, але очікується, що наступний захід Unpacked відбудеться в серпні.

Очікується, що цього року Samsung також випустить нову версію своєї розкладачки Galaxy Z Flip в стилі телефону-розкладачки. Далі – Motorola, можливо, готує свій культовий Razr до чергового повернення. Повідомляється, що компанія працює над новою версією свого складного телефону-розкладачки Razr, який може мати дешевшу ціну, нову подвійну камеру у формі таблетки та процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen.

Реклама

Розкладні смартфони Samsung Galaxy Z Flip 3 поточного покоління

Також Google може стати наступною великою технологічною компанією, яка "скочить на підніжку" випуску складних телефонів. За повідомленнями Google, компанія працює над складним Pixel, який може мати форму, аналогічну Find N від Oppo, та ціну нижчу, ніж у Galaxy Z Fold 3.

Також ми писали, що Apple випустить гарнітуру AR у січні 2023 року.