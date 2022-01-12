Умный город: В Финляндии запустили роботизированные автобусы

В городе Тампере в Финляндии беспилотные автобусы компании Nysse начали перевозить пассажиров с 12 января

Маршрутки-роботы начали ездить по финлянскому городу

Автобусы-роботы будут ходить по маршруту длиной три с половиной километра в районе Херванта.

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Цель проекта – выяснить, можно ли в будущем использовать автомобили без водителей в качестве общественного транспорта, пишет местный сайт yle.

Количество автобусов будет постепенно увеличиваться, говорят разработчики. Сейчас их два, и они будут использоваться до середины марта.

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Весной по улицам города будет курсировать еще одна машина более футуристического вида, а осенью появится еще три. Микроавтобусы оснащены лазерными радарами.

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Будущее автоматизированных автобусов в Финляндии будет зависеть от их экономической эффективности. Пока бесплатный пробный автобус будет курсировать по будням с 8:30 до 15:30.

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Автобус-робот движется со скоростью 30 километров в час и запущен как часть городского проекта "умного города".

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