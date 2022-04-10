Україна переписує правила війни: передова тактика ЗСУ ставить на вуха весь світ

Ніколи раніше безпілотники не відігравали настільки важливу роль у військових діях

Україна показала, як потрібно використовувати безпілотники під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна дає гідну відсіч "другій армії світу", чим здивувала багатьох військових експертів у світі. Велика заслуга в цьому тактики, яку застосовують наші військові, покладаючись на роботу безпілотників.

Безпілотні літальні апарати використовувалися у військових діях ще 1849 року, Японія відправляла повітряні кулі-бомби через Тихий океан у США під час Другої світової війни, але безпілотники ніколи не були настільки цінними, як у протистоянні України проти численної армії РФ.

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Українці навчилися використати БПЛА проти російської бронетехніки, яка може коштувати мільйони доларів. Дрони переписують правила війни, пише cnet.com.

"У якийсь момент танк був ключовим. Тепер безпілотники можуть бути більш вирішальною системою зброї", – вважає військовий дослідник Rand Corp Джон Парачіні.

Починаючи з комерційних квадрокоптерів і закінчуючи військовими моделями з нерухомим крилом, безпілотники виявилися важливими для України, збільшивши шанси нашої оборони проти нескінченних колон супротивника.

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"Наші дрони – це наші очі", – сказав український військовий на умовах анонімності.

Військовий, який працює з безпілотниками з 2015 року, розповів, що солдати та цивільні використовують їх, щоб побачити, що знаходиться в сусідньому селі або на наступному кілометрі дороги.

"Якщо російська артилерія готується до удару, ми можемо перекинути мирних жителів... Це можливість завдати превентивного удару та врятувати український народ", – додав він.

Найбільш відомим БПЛА, що використовується в Україні, є турецький Bayraktar TB2. Про нього вже складають пісні та легенди, його ім'ям називають домашніх тварин та дітей. До речі, напередодні в Україні помітили іншу модель Байрактара.

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США вже надіслали Україні партію нових дронів-камікадзе Switchblades, а також розвідувальних безпілотників Puma. Окрім цього, наша армія використовує українські БПЛА "Фурія", "Лелека-100", Spectator, PD-1.

В цілому Україна використовує у війні проти Росії близько 1000 безпілотників. Більшість з них, за словами військового, є звичайними іграшками, але доводиться використовувати те, що є.

У росіян є свої безпілотники та системи ППО для протидії українським безпілотникам. Але на практиці користі від них мало. Днями українська РЕБ посадила найновіший БПЛА "Орлан-30", а замість паливного бака у нього виявився пластикова сулія.

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"Росіяни трохи програють у цій грі, а українці виявилися надзвичайно винахідливими", – сказав Парачині.

Втім, перевага дронів у війні не буде постійною. Військові додають нові можливості для знищення БПЛА або придушення радіопередач для їхнього управління. На руку Україні зіграло те, що російські системи ППО явно не спрацювали в Україні так, як очікувалося.