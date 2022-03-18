Батарейки випали: у Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії

Російська армія застосувала проти України "дрони-самогубці", які спричинили суперечки в Мережі. Користувачі підняли на сміх "смертоносну техніку" окупанта

Російський дор-самовбивця розгубив батарейки / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Україна чекає постачання від США дронів-камікадзе для боротьби з ворожою технікою і піхотою, Росія вже застосовує такі в мирних містах нашої країни. Ще 12 березня над Києвом збили безпілотник дивної форми, внаслідок чого загорілося приміщення Ощадбанку на Подолі.

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Закордонні ЗМІ написали, що окупанти застосовували дрони-самогубці зі штучним інтелектом "Куб-БЛА", розроблені концерном "Калашников".

Безпілотник може баражувати у повітрі, виявляючи ціль, а потім атакувати вертикальним пікіруванням. Але користувачі Мережі засумнівалися у бойових характеристиках дрону.

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Сумнів викликало фото, на якому дрон упав і, вдарившись об землю, розвалився, внаслідок чого навколо нього розсипалися акумулятори у вигляді пальчикових батарейок. Також його нижня частина, схоже, зроблена з картону.

У коментарях люди запитують: де ж тоді вибухівка і чому вона не здетонувала після удару об землю?

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Було навіть припущення, що акумулятори і є боєзапасом, але всі підозри розвіяли більш докладні фото.

Справедливості заради слід сказати, що в уламках того дрону, який впав на Подолі, виявили близько кілограма вибухівки з металевими кульками. Це ж явно не для нейтралізації бронетехніки...

У підсумку користувачі зійшлися на думці, що російський безпілотник виявився дешевим виробом, зібраним з неякісних матеріалів.