Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Батарейки випали: у Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 19:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російська армія застосувала проти України "дрони-самогубці", які спричинили суперечки в Мережі. Користувачі підняли на сміх "смертоносну техніку" окупанта
Російський дор-самовбивця розгубив батарейки
Російський дор-самовбивця розгубив батарейки / Фото: Колаж: Сьогодні

Поки Україна чекає постачання від США дронів-камікадзе для боротьби з ворожою технікою і піхотою, Росія вже застосовує такі в мирних містах нашої країни. Ще 12 березня над Києвом збили безпілотник дивної форми, внаслідок чого загорілося приміщення Ощадбанку на Подолі.

Читайте також: Ще менше техніки у росіян. Військові "Байрактаром" знищили "Ураган" ворога (відео)

Реклама

Закордонні ЗМІ написали, що окупанти застосовували дрони-самогубці зі штучним інтелектом "Куб-БЛА", розроблені концерном "Калашников".

Безпілотник може баражувати у повітрі, виявляючи ціль, а потім атакувати вертикальним пікіруванням. Але користувачі Мережі засумнівалися у бойових характеристиках дрону.

Реклама

Сумнів викликало фото, на якому дрон упав і, вдарившись об землю, розвалився, внаслідок чого навколо нього розсипалися акумулятори у вигляді пальчикових батарейок. Також його нижня частина, схоже, зроблена з картону.

У коментарях люди запитують: де ж тоді вибухівка і чому вона не здетонувала після удару об землю?

Реклама

Було навіть припущення, що акумулятори і є боєзапасом, але всі підозри розвіяли більш докладні фото.

Справедливості заради слід сказати, що в уламках того дрону, який впав на Подолі, виявили близько кілограма вибухівки з металевими кульками. Це ж явно не для нейтралізації бронетехніки...

У підсумку користувачі зійшлися на думці, що російський безпілотник виявився дешевим виробом, зібраним з неякісних матеріалів.

  • Ця штука працює на сімейній пачці батарейок!? Це дико.
  • Батарейний блок – це жарт.
  • Здивований, що не згорів. Де заряд?
  • Картон для підвищення його стелс-характеристик?
  • Росія заощаджувала на них і використала картон?
  • Це батарейки ІКЕА?
  • Це схоже на іграшку.
  • Ці зелені штуки – батарейки типу АА? Картон має вигляд як батарейний відсік бідняка. Здається, я бачу припій на вершині одного з них.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша У Росії відродять месенджери з минулого століття Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Батарейки випали: у Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Наші янголи-охоронці

Старший сержант Васіч Сергій... Воїн-танкіст мужньо обороняв позиції у Київській області. Знищив кілька одиниць ворожої техніки та велику кількість живої сили ворога. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник медичної служби Хорошун Едуард Миколайович. Особисто організував оборону військово-медичного центру в оточенні та проводив евакуацію поранених. За особисту мужність і героїзм отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».
Слава Україні!
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41736.66

Binance Coin (BNB)

396.63

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

112.01

Theta (THETA)

2.92

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти