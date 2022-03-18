Батарейки випали: у Мережі висміяли "смертельну" зброю Росії

Поки Україна чекає постачання від США дронів-камікадзе для боротьби з ворожою технікою і піхотою, Росія вже застосовує такі в мирних містах нашої країни. Ще 12 березня над Києвом збили безпілотник дивної форми, внаслідок чого загорілося приміщення Ощадбанку на Подолі.
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Закордонні ЗМІ написали, що окупанти застосовували дрони-самогубці зі штучним інтелектом "Куб-БЛА", розроблені концерном "Калашников".
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Безпілотник може баражувати у повітрі, виявляючи ціль, а потім атакувати вертикальним пікіруванням. Але користувачі Мережі засумнівалися у бойових характеристиках дрону.
Сумнів викликало фото, на якому дрон упав і, вдарившись об землю, розвалився, внаслідок чого навколо нього розсипалися акумулятори у вигляді пальчикових батарейок. Також його нижня частина, схоже, зроблена з картону.
У коментарях люди запитують: де ж тоді вибухівка і чому вона не здетонувала після удару об землю?
Було навіть припущення, що акумулятори і є боєзапасом, але всі підозри розвіяли більш докладні фото.
Справедливості заради слід сказати, що в уламках того дрону, який впав на Подолі, виявили близько кілограма вибухівки з металевими кульками. Це ж явно не для нейтралізації бронетехніки...
У підсумку користувачі зійшлися на думці, що російський безпілотник виявився дешевим виробом, зібраним з неякісних матеріалів.
- Ця штука працює на сімейній пачці батарейок!? Це дико.
- Батарейний блок – це жарт.
- Здивований, що не згорів. Де заряд?
- Картон для підвищення його стелс-характеристик?
- Росія заощаджувала на них і використала картон?
- Це батарейки ІКЕА?
- Це схоже на іграшку.
- Ці зелені штуки – батарейки типу АА? Картон має вигляд як батарейний відсік бідняка. Здається, я бачу припій на вершині одного з них.