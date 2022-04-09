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В Україні використовують інший тип безпілотника Байрактар: на що він здатний

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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9 квітня, 19:54
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Турецька компанія постачає в Україну різні моделі своїх безпілотників
Молодша модель БПЛА Байрактар незамінна для піхоти
Молодша модель БПЛА Байрактар незамінна для піхоти / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Про подвиги безпілотника Bayraktar TB2 у війні проти Росії чули у всьому світі, а тепер з'явилися докази того, що наша країна використовує у боротьбі з окупантами інший тип турецького БПЛА.

Читайте також: 1,7 мільйона українців керували Байрактаром у додатку "Дія"

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Журналісти сайту oryxspioenkop.com вивчили кадри роботи безпілотника в Україні та дійшли висновку, що це модель Bayraktar Mini.

Як працює Bayraktar Mini

Молодша модель БПЛА не є ударною, а несе виключно розвідувальну функцію. Тим не менш, фахівці вважають, що ця модель є цінною для підвищення бойової ефективності звичайних піхотних підрозділів.

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Практичний приклад застосування Bayraktar Mini показано на цьому відео. Українські військові вистежили окупанта, який привів їх до розташування техніки, а далі своє слово сказала артилерія чи навіть старший брат Bayraktar TB2.

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Bayraktar Mini завдовжки всього 1,2 метра і важить 3,5 кг. Його запуск проводиться з рук як звичайного паперового літачка.

Нова модель може діяти в радіусі до 30 км. і знаходиться в польоті до 120 хвилин. Стеля висоти складає 1200 метрів.

Bayraktar Mini мають аналогічну конструкцію з американськими БПЛА RQ-20 Puma, які США обіцяли надати Україні.

До речі, раніше ми писали, що турецька компанія представила новий Байрактор із українським двигуном. Він буде потужнішим, ніж поточний флагман компанії.

Олександр Трикіша
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