Навіть після того, як давньоєгипетські правителі відмовилися від пірамід, їх все ще продовжували замовляти багаті приватні особи

Фараони кинули будувати піраміди з міркувань безпеки / Фото: Pixabay

Давньоєгипетські фараони перестали будувати піраміди, мабуть, з міркувань безпеки. Раніше вчені з'ясували, що неандертальці розвивалися швидше, ніж люди.

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Фараони протягом тисячоліття будували піраміди, але пізніше вважали за краще бути похованими в Долині царів, щоб краще сховати гробниці від розкрадачів.

Єгипетські фараони будували піраміди з часів царя Джосера (2630-2611 роки до н.е.), який побудував першу ступінчасту піраміду в Саккарі.

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Царем, який збудував останню піраміду в Абідосі, став Яхмос I (1550-1525 роки до н.е.).

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Саме після нього фараонів почали ховати в Долині царів неподалік давньоєгипетської столиці Фів, яка зараз є сучасним Луксором.

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"Оскільки піраміди були неминуче пограбовані, царські поховання вкрили в далекій долині з безліччю охоронців некрополя", – пояснив професор єгиптології у Гарвардському університеті Пітер Дер Мануеліан.

Ще однією можливою причиною могли стати зміни у релігійних віруваннях, які наголошували на будівництві гробниць під землею.

Водночас, одразу після того, як фараони перестали будувати піраміди, багаті приватні особи продовжували цю практику.

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Наприклад, існує гробниця в Абідосі віком 3300 років, побудована для переписувача на ім'я Хоремхеб. Вона мала біля входу піраміду заввишки сім метрів.

Крім того, протягом першого тисячоліття до нашої ери будівництво пірамід стало популярним у Нубії, яка включає нинішній Судан і деякі частини південного Єгипту.

Нубійці будували піраміди як королівської сім'ї, так приватних осіб. Існує близько 180 королівських пірамід і набагато більше пірамід, збудованих для приватних осіб.

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що у легкій формі COVID-19 хворіють нащадки неандертальців .