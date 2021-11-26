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Ученые выяснили, почему фараоны бросили строить пирамиды

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
26 ноября, 18:09
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Даже после того, как древнеегипетские правители отказались от пирамид, их все еще продолжали заказывать богатые частные лица
Фараоны бросили строить пирамиды из соображений безопасности
Фараоны бросили строить пирамиды из соображений безопасности / Фото: Pixabay

Древнеегипетские фараоны перестали строить пирамиды, вероятно, из соображений безопасности. Ранее ученые выяснили, что неандертальцы развивались быстрее, чем люди.

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Фараоны в течение тысячелетия строили пирамиды, но позже предпочли быть похороненными в Долине царей, чтобы лучше спрятать гробницы от расхитителей.

Египетские фараоны строили пирамиды со времен царя Джосера (2630-2611 годы до н.э.), построившего первую ступенчатую пирамиду в Саккаре.

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Царем, который построил последнюю пирамиду в Абидосе, стал Яхмос I (1550-1525 годы до н.э.).

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Именно после него фараонов начали хоронить в Долине царей недалеко от древнеегипетской столицы Фив, которая сейчас является современным Луксором.

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"Поскольку пирамиды были неизбежно разграблены, царские захоронения укрыли в далекой долине с множеством охранников некрополя", – пояснил профессор египтологии в Гарвардском университете Питер Дер Мануэлиан.

Еще одной возможной причиной могли стать изменения в религиозных верованиях, которые делали упор на строительство гробниц под землей.

В то же время, сразу после того, как фараоны перестали строить пирамиды, богатые частные лица продолжали эту практику.

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Например, существует гробница в Абидосе возрастом 3300 лет, построенная для писца по имени Хоремхеб. Она имела у входа пирамиду высотой в семь метров.

Кроме того, в течение первого тысячелетия до нашей эры строительство пирамид стало популярным в Нубии, которая включает в себя нынешний Судан и некоторые части южного Египта.

Нубийцы строили пирамиды как для королевской семьи, так и для частных лиц. Существует около 180 королевских пирамид и гораздо больше пирамид, построенных для частных лиц.

Напомним, ранее выяснилось, что в легкой форме COVID-19 болеют потомки неандертальцев.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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