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Вчені з'ясували, на який колір в одязі злітаються комарі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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4 лютого, 14:57
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Захист від укусів комарів може залежати від вибору кольорів на одязі, раптово заявили вчені, вивчивши зір комах та їхні вподобання
Комарів приваблює певний спектр кольорів
Комарів приваблює певний спектр кольорів / Фото: Pixabay

Вчені з'ясували, що комарі, почувши вуглекислий газ, який видихають люди, летять у бік певних кольорів, включаючи червоний, помаранчевий, чорний та блакитний.

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Комарі ігнорують інші кольори, такі як зелений, фіолетовий, синій та білий, пише Phys.

Нове дослідження допомагає пояснити, як комарі знаходять своїх жертв, оскільки людська шкіра, незалежно від загальної пігментації, випромінює сильний червоно-жовтогарячий "сигнал".

Запах CO2 стимулює очі комарів сканувати певні кольори, які пов'язані з потенційною жертвою, і прямувати до них.

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Фото Pixabay

Дослідження може допомогти у розробці більш ефективних репелентів, пасток та інших методів відлякування комарів.

Комарів також приваблюють піт людини й температура її шкіри. Але відсутність червоних кольорів на одязі могла б трохи допомогти менше залучати комах, вважають дослідники.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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