Вчені відкрили новий вид оси та назвали її на честь пабу

Мініатюрні оси завдовжки приблизно 1 мм отримали ім'я Neuroterus valhalla – їх назвали "Вальхалла" на території студентського містечка у Х'юстоні.
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Складність завдання вчених полягала в тому, що паразитичні галові оси мало вилазять назовні. Science Alert .
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Більшість свого життя ці крихітні комахи живуть у коконоподібних склепіннях на листі, квітах та стеблах дубів.
Навесні вони мають всього пару днів, щоб спаритися та відкласти яйця, перш ніж вони помруть.
Тому дослідникам з Університету Райса знадобилося чотири роки, щоб описати осу, знайдену просто на задньому дворі будинку.
Більшу частину року вчені, які вивчають цих комах, терпляче чекають. Потім вони повинні почати швидко діяти, тримаючи в руках збільшувальне скло.
Галові оси утворюють складні харчові мережі в екосистемах, впливаючи не тільки на дуб, в якому живуть, а й на паразитів, які їх поїдають. Якщо оса вимре, це призведе до ефекту доміно.
Раніше ми писали:
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- Крім того, повідомлялося, що дослідники побачили зображення змії в соцмережі, і після цього змогли відкрити раніше невідомий науці вид.
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