Вчені відкрили новий вид оси та назвали її на честь пабу

Американські вчені чотири роки ідентифікували новий вид галових ос, які залишають свій будинок всього на два дні, і потім помирають

Вчені чотири роки ганялися за осою, щоб відкрити новий вид / Фото: Pixabay, Smithsonian NMNH

Мініатюрні оси завдовжки приблизно 1 мм отримали ім'я Neuroterus valhalla – їх назвали "Вальхалла" на території студентського містечка у Х'юстоні.

Читайте також: Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Реклама

Складність завдання вчених полягала в тому, що паразитичні галові оси мало вилазять назовні. Science Alert .

Більшість свого життя ці крихітні комахи живуть у коконоподібних склепіннях на листі, квітах та стеблах дубів.

Фото Smithsonian NMNH

Навесні вони мають всього пару днів, щоб спаритися та відкласти яйця, перш ніж вони помруть.

Реклама

Тому дослідникам з Університету Райса знадобилося чотири роки, щоб описати осу, знайдену просто на задньому дворі будинку.

Більшу частину року вчені, які вивчають цих комах, терпляче чекають. Потім вони повинні почати швидко діяти, тримаючи в руках збільшувальне скло.

Реклама

Галові оси утворюють складні харчові мережі в екосистемах, впливаючи не тільки на дуб, в якому живуть, а й на паразитів, які їх поїдають. Якщо оса вимре, це призведе до ефекту доміно.

Раніше ми писали: