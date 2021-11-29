Розкрито загадку зникнення стародавньої китайської цивілізації

Вчені змогли пояснити, чому цивілізація з блискучим містом Лянчжу зникла близько 4000 років тому

Стародавню цивілізацію просто вбили дощі

Після одного інноваційного тисячоліття культура Лянчжу загадковим чином впала близько 4300 років тому, і вчені нарешті припустили, чому.

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На руїнах, що збереглися, був виявлений тонкий шар глини, що вказує на можливий зв'язок з повенями на річці Янцзи або у Східно-Китайському морі, пише Science Alert.

Були вивчені також сталагміти з двох підводних печер у регіоні, які зберігають хімічні ознаки кліматичних умов минулого.

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Аналіз зразків показав, що обвал міста Лянчжу збігся з періодом надзвичайно сильних опадів, які, ймовірно, тривали десятиліття.

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Рясні мусонні дощі, мабуть, призвели до сильного затоплення Янцзи та її рукавів.

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До цього Лянчжу ефективно керувало водними ресурсами, використовуючи гідравлічну інфраструктуру для пом'якшення наслідків повеней, зазначають дослідники.

Однак згодом цей посушливий клімат, схоже, ставав все сухішим, що призвело до "мегазасухи" близько 4400 років тому.

А відразу після неї пішли дощі, які випали у вигляді двох окремих періодів сплеску, це сталося 4400-4300 років тому.

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Сильні повені та повені через поганий дренаж у низинних землях, можливо, змусили людей Лянчжу покинути свою столицю та житла на рівнині Тайху.

Цивілізація виникла близько 5300 років тому на сході Китаю, і після одного інноваційного тисячоліття культура Лянчжу загадково рухнула.

Нагадаємо, раніше вчені розповіли, як відбувалося п'яте масове вимирання.