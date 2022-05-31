Вчені в шоці: живе каміння, яке рухається і гарчить, зростає в Румунії

Румунія — єдине місце, де живуть камені-траванти: вчені не можуть визначитися, чи це рослина, чи гірська порода. Камені здатні рухатися і навіть видають звуки

Живі камені, які рухаються і гарчать, зростають у Румунії

Камені трованти (так їх називають місцеві жителі) можуть зрости з камінчика розміром з гальку до гіганта більш ніж 10 метрів у висоту, хоча процес зростання цього живого каміння дуже довгий.

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Існують розбіжності щодо того, чи є камені-траванти живими або неживими істотами, оскільки вони демонструють характеристики як рослин, так і гірських порід. А ще траванти рухаються з середньою швидкістю 2,5 міліметра протягом двох тижнів і видають дивні звуки, що гарчать.

Такі дивні скелясті створіння викликали справжній переполох у науковій спільноті , і тому вчені "препарували" їх, щоб спробувати дістатися суті цієї таємниці. Проте, на жаль, вони зіткнулися з іншою загадкою.

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Розкривши траванти, дослідники виявили всередині круглі кільця, дуже схожі на кільця на пнях. Потім ці кільця використовувалися для визначення віку тровантів, так само, як це робиться з деревами. У складі каменів були виявлені зціментовані пісок і мінеральні солі, їхня оболонка така ж міцна, не кажучи вже про жорстку поверхню, як і в будь-якої іншої породи.

Ці дивні скелясті освіти викликали справжній переполох у науковій спільноті

Через безліч знайдених аномалій ті, хто вивчав трованти, почали формулювати різні теорії про їх походження та природу. Одна з найбільш переконливих теорій описувала трованти як "продукти древніх землетрусів", тобто вони виникли глибоко під землею.

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