Артерії зі смоли за 20 секунд – створено супершвидкісний 3-D принтер, який назвали революційним

Миттєвий друк різних об'єктів зі смоли – супер-здібності 3-D-принтера з лабораторії EPFL. А його попередникам для такого друку треба не менше 10 хвилин

Супершвидкісний 3-D принтер, який назвали революційним, друкує об'єкти зі смоли за 20 секунд / Фото: interestingengineering

Новий 3-D принтер Лабораторії прикладних фотонних пристроїв EPFL названий одним із найшвидших у світі оскільки друкувати може за лічені секунди. Інженери досягли такої швидкості за рахунок нової т ехнології 3-D друку.

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Важливо, що новий принтер зміг друкувати об'єкти саме з непрозорої смоли, яку використовують у біомедичній. Тепер новий метод 3-D друку дозволить буквально за лічені секунди виготовити штучну артерію або частину тіла . Щоправда, розробникам належить доопрацювати кілька моментів, зараз інженери працюють над тим, щоб їхній чудо-принтер міг одночасно друкувати відразу кілька матеріалів.

Новий 3D-принтер може назавжди зробити революцію в галузі: він друкує об'єкти за 20 секунд / Фото: interestingengineering

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Також винахідники хочуть збільшити роздільну здатність свого принтера з однієї десятої міліметра до мікрометра. Якщо вони досягнуть цих двох високих цілей, їх 3-D принтер може назавжди зробити революцію в галузі, забезпечивши неперевершену швидкість та якість друку.

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