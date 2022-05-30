Що ховалося за Чумацьким шляхом – Хаббл зняв сяючу яскравіше за діаманти галактику

Космічний телескоп Хаббл "засік" галактику, яскравішу за Чумацький шлях: її приховувала хмара густого космічного газу. Вчені назвали галактику найяскравішою з існуючих

Хаббл відобразив сяючу яскравіше діамантів галактику, що ховалася за Чумацьким шляхом

NASA опублікували нове зображення спіральної Прихованої галактики IC 342, відома під назвою Колдуелл 5: знімок отриманий з допомогою космічного телескопа Хаббл.

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Вченим було важко спостерігати за галактикою через перешкоди на шляху, за що вона і отримала своє прізвисько, – йдеться в повідомленні НАСА. – Вона з'являється біля екватора перлинного диска Чумацького Шляху, який заповнений густим космічним газом, темним пилом і зірками, що світяться. Через них галактику не було видно.

Хаббл зумів зазирнути крізь газ і космічний пил, оскільки телескоп має інфрачервоні можливості. Інфрачервоне світло менше розсіюється пилом і дозволяє чіткіше бачити галактику за міжзоряною речовиною.

Знімок вразив астрономів, оскільки на цьому блискучому зображенні центру галактики "віч-на-віч" видно переплетені "щупальця" пилу, які обвивають блискуче ядро ​​із гарячого газу та зірок.

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Прихована галактика

Галактика була б однією з найяскравіших галактик на нашому небі, якби на її шляху не було так багато пилюки. А в ядрах таких галактик можуть народжуватися нові зірки. Прихована галактика відносно близька до нас за галактичними мірками, лише в 11 мільйонах світлових років від Землі. Це приблизно половина діаметра нашого Чумацького Шляху.

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