Ученые в шоке: живые камни, которые двигаются и рычат, растут в Румынии

Румыния — единственное место, где живут камни-трованты: ученые не могут определиться, растения ли это или горная порода. Камни способны двигаться и даже издают звуки

Живые камни, которые двигаются и рычат, растут в Румынии / Фото: www.sciencetimes.com

Камни трованты (так их называют местные жители) могут вырасти из камушка размером с гальку до гиганта более чем 10 метров в высоту, хотя процесс роста этих живых камней очень долгий.

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Существуют разногласия по поводу того, являются ли камни-трованты живыми или неживыми существами, поскольку они демонстрируют характеристики как растений, так и горных пород. А еще трованты двигаются со средней скоростью 2,5 миллиметра в течение двух недель и издают странные рычащие звуки.

Такие странные скалистые образования вызвали настоящий переполох в научном сообществе, и поэтому ученые "препарировали" их, чтобы попытаться добраться до сути этой тайны. Однако, к сожалению, они столкнулись с другой загадкой.

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Вскрыв трованты, исследователи обнаружили внутри круглые кольца, очень похожие на кольца на пнях. Затем эти кольца использовались для определения возраста тровантов, точно так же, как это делается с деревьями. В составе камней были обнаружены сцементированные песок и минеральные соли, их оболочка такая же прочная, не говоря уже о жесткой поверхности, как и у любой другой породы.

Эти странные скалистые образования вызвали настоящий переполох в научном сообществе / Фото: www.sciencetimes.com

Из-за множества обнаруженных аномалий те, кто изучал тровантов, начали формулировать различные теории об их происхождении и природе. Одна из наиболее убедительных теорий описывала трованты, как "продукты древних землетрясений", то есть они возникли глубоко под землей.

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