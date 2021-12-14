Ракетні інженери та нейрохірурги виявилися не особливо розумнішими за інших

Дослідники попросили 329 аерокосмічних інженерів та 72 нейрохірурги виконати серію завдань, щоб перевірити їхні здібності.
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Результати, опубліковані в British Medical Journal, демонструють, що відмінності між ними та іншими британцями – незначні, пише BBC.
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Фахівці обох професій проходили "Великий британський тест на інтелект", розроблений у Імперському коледжі Лондона.
Результати порівняли між собою, а також із раніше зібраними даними 18 тисяч британців.
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Виявилося, що нейрохірурги отримали значно вищі бали, ніж ракетники, за розв'язання семантичних проблем – наприклад, пояснення рідкісних слів.
Аерокосмічні інженери виявилися кращими за нейрохірургів в уважності та вправах, наприклад, з обертанням зображень об'єктів.
Проте порівняно з широким загалом вчені-ракетники не показали суттєвих відмінностей в жодній з областей.
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Нейрохірурги виділилися у двох областях: їхня швидкість розв'язання проблем була вищою, але запам'ятовування – повільнішим.
"Можливо, і нейрохірургів, і аерокосмічних інженерів не слід вносити на п'єдестал", – вважають вчені.
Вони прогнозують, що в обох сферах очікується нестача кадрів найближчими роками. Нагадаємо, раніше дослідники пояснили, що 10 хвилин бігу поліпшують роботу мозку.