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Ракетні інженери та нейрохірурги виявилися не особливо розумнішими за інших

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
14 грудня, 13:18
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Представники кар'єр у галузях нейрохірургії та ракетобудування – не настільки розумніші за середню людину, як прийнято було вважати
Хірургів та інженерів перевірили на інтелект
Хірургів та інженерів перевірили на інтелект / Фото: Getty Images

Дослідники попросили 329 аерокосмічних інженерів та 72 нейрохірурги виконати серію завдань, щоб перевірити їхні здібності.

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Результати, опубліковані в British Medical Journal, демонструють, що відмінності між ними та іншими британцями – незначні, пише BBC.

Фахівці обох професій проходили "Великий британський тест на інтелект", розроблений у Імперському коледжі Лондона.

Результати порівняли між собою, а також із раніше зібраними даними 18 тисяч британців.

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Виявилося, що нейрохірурги отримали значно вищі бали, ніж ракетники, за розв'язання семантичних проблем – наприклад, пояснення рідкісних слів.

Геніальних здібностей не показала жодна група
Геніальних здібностей не показала жодна група / Фото: Getty Images

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Аерокосмічні інженери виявилися кращими за нейрохірургів в уважності та вправах, наприклад, з обертанням зображень об'єктів.

Проте порівняно з широким загалом вчені-ракетники не показали суттєвих відмінностей в жодній з областей.

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Нейрохірурги виділилися у двох областях: їхня швидкість розв'язання проблем була вищою, але запам'ятовування – повільнішим.

"Можливо, і нейрохірургів, і аерокосмічних інженерів не слід вносити на п'єдестал", – вважають вчені.

Вони прогнозують, що в обох сферах очікується нестача кадрів найближчими роками. Нагадаємо, раніше дослідники пояснили, що 10 хвилин бігу поліпшують роботу мозку.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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