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Вчені пояснили, чому у тиранозавра були короткі лапи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 квітня, 12:20
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Знаменитий хижак з Юрського періоду виділявся не тільки кровожерністю, а й незвичайною будовою тіла
Тиранозавр отримав короткі лапи для власної безпеки
Тиранозавр отримав короткі лапи для власної безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Тиранозавр рекс був одним із найстрашніших хижаків Юрського періоду. Величезний динозавр наводив страх лише одним своїм виглядом, але одне не дає спокою палеонтологам до сьогодні.

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Чому в нього були такі короткі передні лапи?

Багато вчених висували різні теорії: короткі лапи призначалися для спарювання, утримання або завдання удару під час полювання, щоб перекинути суперника. Але вони часто критикувалися.

І ось нарешті Кевін Падіан із музею палеонтології та факультету інтегративної біології Каліфорнійського університету висунув свою версію.

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Для полювання тираннозавр рекс використовував свої масивні габарити та велику щелепу, а для групового годування призначалися короткі кінцівки, щоб уберегти лапи від щелеп великих родичів.

Під час "обіду" інші члени зграї могли випадково завдати рани, внаслідок чого динозавр міг занести інфекцію, втратити лапу або навіть померти, говориться в статті app.pan.pl.

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Раніше ми писали, що новий вид динозавра-гіганта виявився суперником тиранозавра рексу. В Аргентині виявили останки гігантського безрукого динозавра, який поїдав своїх родичів завбільшки з титанозаврів.

Олександр Трикіша
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