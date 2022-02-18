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Новий вид динозавра-гіганта виявився суперником тираннозавра рекса

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 лютого, 10:35
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В Аргентині виявили останки гігантського безрукого динозавра, який поїдав своїх родичів розміром із титанозаврів
Динозаври без рук полювали на величезних титанозаврів
Динозаври без рук полювали на величезних титанозаврів

Новий вид може бути близьким родичем предків групи динозаврів із рудиментованими руками, відомих як динозаври-абелізавриди.

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Дослідники назвали його Guemesia ochoai – на ім'я аргентинського героя війни генерала Мартіна Мігеля де Гуемеса та музейного техніка, що виявив зразок, Хав'єра Очоа, пише weather.

Незважаючи на відсутність рук, динозавр був майстерним хижаком. Водночас його передні кінцівки навіть коротші, ніж у Tyrannosaurus Rex, тобто руки були безкорисними.

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Гемесія належав до групи вищих хижих теропод, зростанням від 4,8 до 9 мет, що пожирали динозаврів розміром із титанозаврів.

Динозавр використовував свої потужну голову та щелепи для полювання. Ці гіганти бродили Патагонією та древнім південним суперконтинентом Гондвана понад 70 млн років тому.

Мозок цього нового виду приблизно на 70% менший, ніж у його родичів, гігант також мав маленькі отвори в передній частині черепа, які могли використовувати для охолодження.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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