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СЕГОДНЯ Техно

Ученые объяснили, почему у тираннозавра были короткие лапы

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 апреля, 12:20
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Знаменитый хищник из Юрского периода выделялся не только кровожадностью, но и необычным строением тела
Тираннозавр получил короткие лапы для собственной безопасности
Тираннозавр получил короткие лапы для собственной безопасности / Фото: Коллаж: Сегодня

Тираннозавр рекс являлся одним из самых страшных хищников Юрского периода. Огромный динозавр наводил страх только одним своим видом, но одно не дает покоя палеонтологам до сегодняшнего дня.

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Почему у него были такие короткие передние лапы?

Многие ученые выдвигали различные теории: короткие лапы предназначались для спаривания, удержания или нанесения удара добыче, чтобы опрокинуть соперника. Но они часто подвергались критике.

И вот наконец Кевин Падиан из музея палеонтологии и факультета интегративной биологии Калифорнийского университета выдвинул свою версию.

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Для охоты тираннозавр рекс использовал свои массивные габариты и большую челюсть, а для группового кормления предназначались короткие конечности, чтобы уберечь лапы от челюстей крупных сородичей.

Во время "обеда" другие члены стаи могли случайно нанести рану, в результате чего динозавр мог занести инфекцию, потерять лапу или даже умереть, говорится на сайте app.pan.pl.

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Ранее мы писали, что новый вид динозавра-гиганта оказался соперником тиранозавра рекса. В Аргентине обнаружили останки гигантского безрукого динозавра, который поедал своих сородичей размером с титанозавров.

Александр Трикиша
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