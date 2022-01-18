Ученые обнаружили древнейшую в мире соцсеть из бусин

В отличие от своего современного электронного эквивалента, эта древняя сеть основывалась на обмене и торговле бусами из скорлупы страусиных яиц.
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Ученые из Германии изучили более 1500 таких бусин и выяснили, что люди передавали их на огромные расстояния, обмениваясь символическими сообщениями, пишет The Guardian.
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Люди могли обмениваться как просто бусинами, так и технологиями их изготовления на огромных расстояниях друг от друга.
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Первая в мире социальная сеть не просуществовала долго. Около 33 тысяч лет назад характер ношения бус резко изменился: они исчезли из Южной Африки, но сохранились в Восточной.
За этим, по мнению ученых, стояли климатические изменения. При этом старейшая в мире сеть социальных связей просуществовала почти 17 тысяч лет.
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Напомним, ранее мы писали, что в Омане обнаружили игровую доску возрастом в 4 тысячи лет.