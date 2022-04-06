Twitter заборонив державним каналам та ЗМІ публікувати фотографії військовополонених

Соцмережа вводить нові правила, щоб дистанціюватися від війни

Фото полонених тепер неприпустимі у Twitter / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна в Україні змусила Twitter посилити свої правила. Соцмережа більше не просуватиме урядові акаунти, що належать державам, які беруть участь у збройних конфліктах.

Перші урядові акаунти, на які вплине ця нова зміна політики, – це ті, що перебувають у віданні Росії, повідомляє Twitter.

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Алгоритм Twitter більше не просуватиме ці російські державні облікові записи в домашній хроніці користувачів, повідомляє mashable.com.

Також Twitter додав політику щодо засобів масової інформації, які зображують військовополонених.

"Починаючи з сьогоднішнього дня, ми вимагатимемо видалення твітів, розміщених урядовими або афілійованими з державою ЗМІ, які діляться матеріалами, що зображують військовополонених у контексті війни в Україні", – сказав глава Twitter із забезпечення цілісності сайтів Йоель Рот.

Нагадаємо, що перед цим Facebook та Instagram заблокували хештеги про Буча, перешкоджаючи поширенню жорстоких кадрів

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Пізніше у соцмережах пояснили, що хештеги були видалені автоматично через надмірну жорстокість.