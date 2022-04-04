Бучанська різанина: росіяни намагаються обмежити хештеги своїх воєнних злочинів

Алгоритми соцмереж обмежують контент з тегами #BuchaMassacre і #Bucha. Найімовірніше, через масові скарги на нібито порушення правил від російських користувачів

Військові злочини російської армії у Бучі та інших українських містах побачив увесь світ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

#BuchaMassacre. Різанина в Бучі...

Шокуючі кадри звірств російських військових на українській території облетіли весь світ. Після звільнення селищ під Києвом від навали російської армії розкрилися злочини "русского мира". Це жорстокі вбивства мирних чоловіків, жінок, дітей, зґвалтування, тортури.

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Фото та відео з Бучі стали однією з головних новин усіх світових медіа. Українські користувачі, а за ними й іноземні почали поширювати ці матеріали, щоб розповісти про злочини армії Росії.

У Wikipedia з'явилася стаття про різанину в Бучі. Вона вже доступна кількома десятками мов.

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Скарги на хештеги

Користувачі Facebook та Instagram почали помічати, що хештеги #BuchaMassacre, #Bucha та #StandWithUkraine блокуються. Скарги стали надходити 3 та 4 квітня.

Зі скриншотів повідомлень про блокування стає ясно: хештеги заблокували, бо хтось на них регулярно скаржився.

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Що зараз: хештеги працюють

На момент написання новин хештеги працюють. Ймовірно, через скарги можливе зниження у видачі стрічок Facebook та Instagram, але в пошуку за запитами #BuchaMassacre та #Bucha повідомлення доступні.

Кадри з Бучі (обережно, 18+)

Європейська рада про різанину в Бучі

Різанина в Бучі та інших українських містах буде внесена до списку звірств, скоєних на території Європи, йдеться в заяві Європейської ради "про звірства, скоєні росіянами в Бучі та інших українських містах".

Про що йдеться у заяві: