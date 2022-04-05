Надто жорстокі кадри: Facebook пояснив, чому блокував інформацію про Бучу

Навіть штучний інтелект вважав дії російської армії в Бучі нелюдськими

Сервіси Meta приховували фото з Бучі через надмірну жорстокість / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Соціальні мережі Facebook та Instagram перешкоджали поширенню шокуючих кадрів зі звільненої Бучі, що сколихнули весь світ.

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Після хвилі критики в адміністрації сервісів Meta виправдалися, що блокування хештегів #Bucha та #BuchaMassacre відбулося автоматично.

Представник компанії Meta Енді Стоун повісив відповідальність за блокування хештегів на автоматичну систему, яка сканує зображення насильства у Facebook та Instagram.

"Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегів. Коли ми вчора дізналися про проблему, ми швидко розблокували хештеги", – написав він у Twitter.

Раніше ми писали, що у Росії визнали Facebook та Instagram екстремістськими організаціями. Соцмережам заборонили працювати у Росії, але самим росіянам можна ними користуватися.