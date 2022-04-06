Twitter запретил государственным каналам и СМИ публиковать фотографии военнопленных

Соцсеть вводит новые правила, чтобы дистанцироваться от войны

Фото пленных теперь недопустимы в Twitter / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине вынудила Twitter ужесточить свои правила. Соцсеть больше не будет продвигать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые участвуют в вооруженных конфликтах.

Первые правительственные аккаунты, на которые повлияет это новое изменение политики, – это те, которые находятся в ведении России, сообщает Twitter.

Реклама

Алгоритм Twitter больше не будет продвигать эти российские государственные учетные записи в домашней хронике пользователей, пишет mashable.com.

Также Twitter добавил политику в отношении средств массовой информации, изображающих военнопленных.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем требовать удаления твитов, размещенных правительственными или аффилированными с государством СМИ, которые делятся материалами, изображающими военнопленных в контексте войны в Украине", – сказал глава Twitter по обеспечению целостности сайтов Йоэль Рот.

Напомним, что перед этим Facebook и Instagram заблокировали хештеги о Буче, препятствуя распространению жестоких кадров.

Реклама

Позже в соцсетях объяснили, что хештеги были удалены автоматически из-за чрезмерной жестокости.