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СЕГОДНЯ Техно

Twitter запретил государственным каналам и СМИ публиковать фотографии военнопленных

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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6 апреля, 10:25
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Соцсеть вводит новые правила, чтобы дистанцироваться от войны
Фото пленных теперь недопустимы в Twitter
Фото пленных теперь недопустимы в Twitter / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине вынудила Twitter ужесточить свои правила. Соцсеть больше не будет продвигать правительственные аккаунты, принадлежащие государствам, которые участвуют в вооруженных конфликтах.

Первые правительственные аккаунты, на которые повлияет это новое изменение политики, – это те, которые находятся в ведении России, сообщает Twitter.

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Алгоритм Twitter больше не будет продвигать эти российские государственные учетные записи в домашней хронике пользователей, пишет mashable.com.

Также Twitter добавил политику в отношении средств массовой информации, изображающих военнопленных.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы будем требовать удаления твитов, размещенных правительственными или аффилированными с государством СМИ, которые делятся материалами, изображающими военнопленных в контексте войны в Украине", – сказал глава Twitter по обеспечению целостности сайтов Йоэль Рот.

Напомним, что перед этим Facebook и Instagram заблокировали хештеги о Буче, препятствуя распространению жестоких кадров.

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Позже в соцсетях объяснили, что хештеги были удалены автоматически из-за чрезмерной жестокости.

Александр Трикиша
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