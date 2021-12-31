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ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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31 декабря, 17:09
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В этом году археологи сделали несколько замечательных находок. Они помогают нам лучше понять , как жили наши предки и какими технологиями пользовались
2021 год был богатым на археологические открытия
2021 год был богатым на археологические открытия / Фото: Коллаж: Сегодня

Археологам удалось найти уникальные экземпляры – от обросшего ракушками меча крестоносцев на дне Средиземного моря до невозвращающихся бумерангов в Южной Австралии.

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Издание livescience.com собрало 10 самых интересных открытий, связанных со стародавним оружием

РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕЧ ВИКИНГА

В декабре археологи с помощью рентгеновских лучей смогли рассмотреть роскошный дизайн меча викингов, который сильно проржавел и покрыт грязью. Он был обнаружен в 2015 году на одном из Оркнейских островов.

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Меч украшен сложным узором, состоящим из восьмиугольников и ромбовидных фигур на гарде меча. Исследователи также обнаружили частичные остатки деревянных ножен, минерализованных на лезвии меча.

ИЗЫСКАННЫЙ РИМСКИЙ КИНЖАЛ

В ноябре археолог-любитель с металлоискателем в Швейцарии обнаружил богато украшенный кинжал, принадлежавший римскому солдату 2000 лет назад.

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Позже археологи обнаружили на этом месте сотни артефактов с поля битвы, где римские легионеры сражались с воинами Ретии. На бывших римских территориях были найдены всего четыре похожих кинжала.

БИБЛЕЙСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ

В мае археологи обнаружили костяной наконечник стрелы в древнем филистимском городе Гат, который предположительно был домом Голиафа, гигантского воина, убитого царем Давидом.

Согласно Библии, царь по имени Азаил завоевал Гат, прежде чем двинуться в Иерусалим. Археологи считают, что наконечник стрелы, мог быть выпущен воинами при защите города.

СОГНУТЫЙ МЕЧ

В мае археологи в Греции обнаружили железный меч 1600-летней давности, который был согнут в ходе ритуального убийства перед тем, как его похоронили в могиле солдата, служившего в римской армии.

Открытие было удивительным, потому что солдат был похоронен в церкви, но согнутый меч был частью известного языческого ритуала.

НЕВОЗВРАТНЫЙ БУМЕРАНГ

В ноябре новое исследование пяти редких "невозвращающихся" бумерангов, найденных в высохшем русле реки в Южной Австралии, показало, что они, вероятно, использовались аборигенами для охоты на водоплавающих птиц сотни лет назад.

Радиоуглеродный анализ показал, что аборигены изготавливали бумеранги из дерева между 1650 и 1830 годами – до того, как первые европейцы исследовали этот район.

ОБРОСШИЙ РАКУШКАМИ МЕЧ КРЕСТОНОСЦА

В октябре аквалангист у побережья Израиля обнаружил на дне Средиземного моря 900-летний меч, обросший ракушками, который, вероятно, принадлежал рыцарю-крестоносцу.

Предполагается, что меч, был сделан из стали, его длина составляла около 1 метра, а длина рукояти – еще 30 сантиметров.

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ПИРАМИДА МЕЧА

В августе металлоискатель в Англии обнаружил крошечный артефакт в форме пирамиды, который когда-то мог украсить замысловатые ножны элитного воина.

Пирамида мечей возрастом 1400 лет имеет высоту около 6 миллиметров и длину у основания – 12 мм.

Он был найден в месте, где не проводилось никаких раскопок. Эксперты полагают, что артефакт упал с ножен своего владельца и был утерян.

ГРЮНВАЛЬДСКИЙ МЕЧ

В апреле в Польше обнаружили средневековый меч, который, возможно, использовался во время Грюнвальдской битвы в 1410 году между объединенной польско-литовской армией и рыцарями Тевтонского ордена, в которой погибло около 13 тысяч солдат.

Меч был найден вместе с ножнами, поясом и двумя ножами. Несмотря на то, что они были похоронены 600 лет, все артефакты очень хорошо сохранились.

ГРЕЧЕСКИЙ ШЛЕМ

В марте в гавани Израиля был найден древний бронзовый шлем, который, вероятно, носил греческий солдат во время войны с персами.

Шлем коринфского типа назван в честь города Коринф в Греции, где он был впервые разработан и произведен в 6 веке до нашей эры.

Шлем был сделан из цельного листа бронзы, который нагревали и придавали ему форму, что делало его легче, чем другие шлемы, без снижения уровня защиты.

ЗАГАДОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ ШАРЫ

В сентябре два полированных каменных шара, возрастом около 5500 лет, были обнаружены в древней гробнице на острове Санди, на Оркнейских островах к северу от материковой Шотландии.

Ранее исследователи предполагали, что шары размером с теннисный использовались в качестве оружия, поэтому их иногда называли "наконечниками булав".

Но большинство археологов теперь думают, что каменные шары были созданы в основном для художественных целей.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня Больше статей автора
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