ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году

Археологам удалось найти уникальные экземпляры – от обросшего ракушками меча крестоносцев на дне Средиземного моря до невозвращающихся бумерангов в Южной Австралии.
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Издание livescience.com собрало 10 самых интересных открытий, связанных со стародавним оружием
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РЕНТГЕНОВСКИЙ МЕЧ ВИКИНГА
В декабре археологи с помощью рентгеновских лучей смогли рассмотреть роскошный дизайн меча викингов, который сильно проржавел и покрыт грязью. Он был обнаружен в 2015 году на одном из Оркнейских островов.
Меч украшен сложным узором, состоящим из восьмиугольников и ромбовидных фигур на гарде меча. Исследователи также обнаружили частичные остатки деревянных ножен, минерализованных на лезвии меча.
ИЗЫСКАННЫЙ РИМСКИЙ КИНЖАЛ
В ноябре археолог-любитель с металлоискателем в Швейцарии обнаружил богато украшенный кинжал, принадлежавший римскому солдату 2000 лет назад.
Позже археологи обнаружили на этом месте сотни артефактов с поля битвы, где римские легионеры сражались с воинами Ретии. На бывших римских территориях были найдены всего четыре похожих кинжала.
БИБЛЕЙСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ
В мае археологи обнаружили костяной наконечник стрелы в древнем филистимском городе Гат, который предположительно был домом Голиафа, гигантского воина, убитого царем Давидом.
Согласно Библии, царь по имени Азаил завоевал Гат, прежде чем двинуться в Иерусалим. Археологи считают, что наконечник стрелы, мог быть выпущен воинами при защите города.
СОГНУТЫЙ МЕЧ
В мае археологи в Греции обнаружили железный меч 1600-летней давности, который был согнут в ходе ритуального убийства перед тем, как его похоронили в могиле солдата, служившего в римской армии.
Открытие было удивительным, потому что солдат был похоронен в церкви, но согнутый меч был частью известного языческого ритуала.
НЕВОЗВРАТНЫЙ БУМЕРАНГ
В ноябре новое исследование пяти редких "невозвращающихся" бумерангов, найденных в высохшем русле реки в Южной Австралии, показало, что они, вероятно, использовались аборигенами для охоты на водоплавающих птиц сотни лет назад.
Радиоуглеродный анализ показал, что аборигены изготавливали бумеранги из дерева между 1650 и 1830 годами – до того, как первые европейцы исследовали этот район.
ОБРОСШИЙ РАКУШКАМИ МЕЧ КРЕСТОНОСЦА
В октябре аквалангист у побережья Израиля обнаружил на дне Средиземного моря 900-летний меч, обросший ракушками, который, вероятно, принадлежал рыцарю-крестоносцу.
Предполагается, что меч, был сделан из стали, его длина составляла около 1 метра, а длина рукояти – еще 30 сантиметров.
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ПИРАМИДА МЕЧА
В августе металлоискатель в Англии обнаружил крошечный артефакт в форме пирамиды, который когда-то мог украсить замысловатые ножны элитного воина.
Пирамида мечей возрастом 1400 лет имеет высоту около 6 миллиметров и длину у основания – 12 мм.
Он был найден в месте, где не проводилось никаких раскопок. Эксперты полагают, что артефакт упал с ножен своего владельца и был утерян.
ГРЮНВАЛЬДСКИЙ МЕЧ
В апреле в Польше обнаружили средневековый меч, который, возможно, использовался во время Грюнвальдской битвы в 1410 году между объединенной польско-литовской армией и рыцарями Тевтонского ордена, в которой погибло около 13 тысяч солдат.
Меч был найден вместе с ножнами, поясом и двумя ножами. Несмотря на то, что они были похоронены 600 лет, все артефакты очень хорошо сохранились.
ГРЕЧЕСКИЙ ШЛЕМ
В марте в гавани Израиля был найден древний бронзовый шлем, который, вероятно, носил греческий солдат во время войны с персами.
Шлем коринфского типа назван в честь города Коринф в Греции, где он был впервые разработан и произведен в 6 веке до нашей эры.
Шлем был сделан из цельного листа бронзы, который нагревали и придавали ему форму, что делало его легче, чем другие шлемы, без снижения уровня защиты.
ЗАГАДОЧНЫЕ КАМЕННЫЕ ШАРЫ
В сентябре два полированных каменных шара, возрастом около 5500 лет, были обнаружены в древней гробнице на острове Санди, на Оркнейских островах к северу от материковой Шотландии.
Ранее исследователи предполагали, что шары размером с теннисный использовались в качестве оружия, поэтому их иногда называли "наконечниками булав".
Но большинство археологов теперь думают, что каменные шары были созданы в основном для художественных целей.